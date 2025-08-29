Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bộ Chính trị bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

TPO - Bộ Chính trị bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ngày 29/8, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định số 2289-QĐNS/TW ngày 29/8/2025 của Bộ Chính trị về việc bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Gia Túc. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác, Bộ Chính trị đã quyết định phân công, điều động ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng để nhận nhiệm vụ mới; đồng thời bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Thay mặt Bộ Chính trị chúc mừng ông Phạm Gia Túc nhận trọng trách mới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng, đòi hỏi bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực toàn diện, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, gương mẫu.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị tân Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường, cùng tập thể Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, và Tổng Bí thư giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc bày tỏ vinh dự, vui mừng và xúc động khi được nhận quyết định phân công nhiệm vụ mới. Ông Túc cho biết, đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề đối với cá nhân, cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải nỗ lực, cố gắng, không phụ lòng tin của Đảng.

Ông Phạm Gia Túc khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu, học tập, tu dưỡng, rèn luyện, đem hết tâm sức của mình để cống hiến cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân; cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

