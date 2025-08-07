Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng

Tham mưu tổ chức 24 hội nghị Trung ương, 214 cuộc họp Bộ Chính trị, 120 cuộc họp Ban Bí thư

Báo cáo chính trị tại đại hội nêu, nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, giữ vững nguyên tắc công tác, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt khó, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020–2025, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật.

Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Văn phòng lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả; các đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.



Đảng ủy cũng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt công tác tham mưu, phục vụ Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư trong công tác lãnh đạo thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chương trình làm việc, giải quyết các công việc thường xuyên của Đảng và những vấn đề đột xuất, phát sinh; phối hợp điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng; tham mưu và phục vụ chu đáo Đại hội XIII, tích cực chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng.

Trong nhiệm kỳ, Văn phòng Trung ương Đảng đã chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức 24 hội nghị Trung ương, 214 cuộc họp Bộ Chính trị, 120 cuộc họp Ban Bí thư; phục vụ chu đáo các cuộc làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo Đảng trong và ngoài nước... tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tham mưu ban hành nhiều Chương trình, Kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi số nhanh, đồng bộ, hiệu quả đáp ứng yêu cầu mô hình tổ chức bộ máy trong giai đoạn phát triển mới...

Công tác tham mưu phải "chiến lược, trí tuệ, sắc bén, kịp thời"

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng xác định tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tiếp tục đổi mới công tác chính trị tư tưởng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng Đảng bộ, cơ quan, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại đại hội. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.



Đảng bộ tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, thông tin phục vụ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính và đổi mới lề lối, phong cách, phương pháp làm việc của cấp uỷ các cấp; phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025-2030; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất; chủ động, tích cực, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; các chủ trương, quan điểm của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư trong kỷ nguyên phát triển mới.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, nhấn mạnh: Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đổi mới tư duy, nâng tầm tham mưu chiến lược để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các ý kiến chỉ đạo, định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm với Văn phòng Trung ương Đảng. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tăng cường hơn nữa tính chủ động, sáng tạo, tích cực trong tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác lớn của đất nước, kịp thời giải quyết những vấn đề đột xuất, phát sinh. Nâng cấp hoạt động của Văn phòng Trung ương Đảng bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, kịp thời; các công việc được "nâng tầm" nhất là tham mưu phải "chiến lược, trí tuệ, sắc bén, kịp thời", công tác phục vụ phải "chuyên nghiệp, hiện đại" như Tổng Bí thư đã chỉ đạo.

Các đại biểu bỏ phiếu tại đại hội. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.



Cùng với đó, cần rà soát chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bảo đảm triển khai đầy đủ những chủ trương đã được thông qua. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ trì để theo dõi thường xuyên việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chủ động kiến nghị, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế. Tham mưu duy trì bảo đảm thực hiện đúng Quy chế làm việc của Trung ương.

Tham mưu điều phối chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hoạt động của các Tiểu ban phục vụ Đại hội, chuẩn bị thật tốt các điều kiện, bảo đảm lộ trình tổ chức Đại hội XIV của Đảng. Chủ động tham mưu việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV ngay sau Đại hội, để Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề án, dự án lớn mà Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan thường trực, cơ quan chủ đầu tư. Làm tốt công tác tổng hợp kết quả tình hình địa phương để kịp thời báo cáo, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư các nội dung cần chỉ đạo...