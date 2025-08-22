Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội bổ nhiệm nhân sự

Chiều 22/8, tại trụ sở Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư Xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội đã diễn ra lễ trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Ban.

Tại buổi lễ, lãnh đạo TP trao quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc bổ nhiệm ông Trần Đình Cường, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô, đến nhận công tác tại Ban QLDA Đầu tư Xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo TP, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn chúc mừng ông Trần Đình Cường đã nhận nhiệm vụ, trọng trách mới.

Nhắc nhở nhiệm vụ tân Giám đốc ban, ông Dương Đức Tuấn đề nghị Ban rà soát, phân loại các nguồn vốn, các dự án vướng mắc; lập phương án giải ngân cụ thể, ưu tiên các dự án đã sẵn sàng thi công. Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, các chủ đầu tư, đơn vị liên quan để tháo gỡ thủ tục, bảo đảm tiến độ giải ngân theo cam kết với TP.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn chúc mừng ông Trần Đình Cường. Ảnh: Vân Nhi

Đồng thời Ban cần tập trung nhân lực, vật lực, phối hợp với chính quyền địa phương để triển khai nhanh 5 dự án trọng điểm giai đoạn 2021 – 2025 (trong đó có các dự án như tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, nút giao khác mức Vành đai 3,5 — Đại lộ Thăng Long, nâng cấp bệnh viện…), đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng và bảo vệ môi trường. Ưu tiên các dự án dự kiến khởi công chào mừng các sự kiện lớn của TP để kịp thời khánh thành, đưa vào sử dụng.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn yêu cầu Ban QLDA chủ động làm việc, thống nhất phương án với UBND các xã, phường liên quan để bàn giao mặt bằng sạch theo tiến độ thi công đã cam kết. Đảm bảo hỗ trợ, ổn định đời sống người dân trong quá trình thu hồi đất, minh bạch chính sách bồi thường. Hoàn thiện hồ sơ, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định, rút ngắn thời gian hành chính nhưng bảo đảm đấu thầu minh bạch, cạnh tranh, hiệu quả. Đặc biệt chú trọng công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật để tránh phát sinh, điều chỉnh kéo dài...

Trước đó vào ngày 30/6, ông Trần Đình Cường nhận quyết định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô, Hà Nội.

Trước khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Trần Đình Cường là Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy.