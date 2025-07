Chủ tịch UBND TPHCM ‘hỏi xoáy’ cán bộ phường khi khảo sát vận hành chính quyền hai cấp

Chiều 9/7, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh khảo sát tại UBND xã Phú An (thuộc Bình Dương cũ). Cùng đi với đoàn còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành TPHCM.

Tại đây, lãnh đạo TPHCM đã đi khảo sát thực tế Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú An, thăm hỏi người dân đến làm thủ tục hành chính.

Hầu hết các cán bộ làm nhiệm vụ tại trung tâm này đều được Chủ tịch UBND TPHCM hỏi về thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết đối với hồ sơ thuộc cấp sở, thành phố trước đây.

“Từ khi vận hành đến giờ, xã đã tiếp nhận hồ sơ nào từ doanh nghiệp chưa?”- ông Được hỏi.

Trả lời người đứng đầu chính quyền TPHCM, các cán bộ xã Phú An cho biết, tính đến thời điểm này, xã chưa tiếp nhận hồ sơ nào của doanh nghiệp.

“Chưa nhận hồ sơ nào, nhưng đã có doanh nghiệp nào đến hỏi và nhờ phường tư vấn, hướng dẫn chưa” - Chủ tịch UBND TPHCM hỏi tiếp. Cán bộ xã trả lời chưa có doanh nghiệp nào đến liên hệ.

Ông Được tiếp tục hỏi: “Giả sử có doanh nghiệp tới cần giải quyết thủ tục đăng ký, hoặc việc khác thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp sở trước đây, xã có làm được không?”.

Lúc này, có hai cán bộ xã đáp: “Tính đến thời điểm này, những hồ sơ thuộc thẩm quyền của sở và thành phố, nếu có nhận sẽ hướng dẫn, hoặc chuyển đến cấp trên để giải quyết. Hiện nay, phường đang giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của phường, xã và cấp huyện cũ trước đây”.

Lãnh đạo TPHCM đề nghị cán bộ, công chức, viên chức xã, khi tiếp nhận hồ sơ, bất kể thẩm quyền giải quyết thuộc cấp trên cũng phải hỗ trợ, hướng dẫn rõ, dễ hiểu, thái độ cầu thị, nhiệt tình để người dân, doanh nghiệp cảm thấy thoải mái, hài lòng.

Sau khi khảo sát thực tế, nắm thông tin từ cơ sở, Chủ tịch UBND TPHCM động viên cán bộ, công chức, viên chức phường nỗ lực đảm bảo công việc trên tinh thần phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND TPHCM đã tới khảo sát tại Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Bình Dương (cũ) và làm việc với các địa phương khu vực Bình Dương (cũ) về tình hình kinh tế - xã hội.

Xã Phú An được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Phú An, phường Tân An và các khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6 của phường Hiệp An, với diện tích tự nhiên 36,796 km2 và quy mô dân số là 53.936 người.

Trong tuần đầu chính thức đi vào hoạt động, UBND xã Phú An đã tiếp nhận 309 hồ sơ, gồm 279 hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp phường (chủ yếu là sao y, chứng thực chữ ký, xác nhận tình trạng hôn nhân) và 30 hồ sơ thuộc thẩm quyền Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Trả kết quả 279 hồ sơ đúng hẹn, không có hồ sơ trễ hẹn; Thực hiện niêm yết công khai 368 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường.

Theo lãnh đạo xã Phú An, trước đây, các thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận số nhà thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện. Tuy nhiên, theo Thông tư số 09/2025 của Bộ Xây dựng, đã quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp số nhà về cho cấp xã, phường. Tuy vậy, tại Quyết định số 3211 ngày 26/6/2025 của UBND TPHCM về công bố danh mục thủ tục hành chính (tạm thời), chưa thể hiện nội dung thủ tục cấp số nhà thuộc thẩm quyền cấp xã. Do đó, khi người dân đến liên hệ UBND phường để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận số nhà, địa phương chưa thể tiếp nhận và giải quyết vì thủ tục này chưa được công bố trong danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã.

Từ đó, xã Phú An kiến nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết về các văn bản luật của Chính phủ, bộ, ngành mới ban hành để UBND cấp xã có cơ sở thực hiện đúng theo quy định. Xem xét, bổ sung thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận số nhà vào danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, phường để tạo cơ sở pháp lý, thuận tiện cho địa phương tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho người dân.