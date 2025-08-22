Hà Nội: Nguyên chủ tịch quận Hai Bà Trưng được chỉ định làm Bí thư phường Vĩnh Tuy

TPO - Ông Nguyễn Quang Trung, nguyên Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cũ, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Tuy, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 22/8, Đảng bộ phường Vĩnh Tuy tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 239 đại biểu đại diện 4.865 đảng viên toàn Đảng bộ phường.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Tuy Nguyễn Quang Trung cho biết, thời gian qua, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đảng tổ chức đại hội thành công tốt đẹp; đồng thời, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy trình để tiến hành Đại hội Đảng bộ phường Vĩnh Tuy lần thứ I.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Tuy Nguyễn Quang Trung phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đề ra mục tiêu, đến năm 2030, phường có hạ tầng đô thị hiện đại, thương mại, dịch vụ phát triển chiếm tỷ trọng ngày càng cao. Đồng thời, phường xây dựng cộng đồng công dân số văn minh, thích ứng hiệu quả với chuyển đổi số. Đến năm 2045, phấn đấu Vĩnh Tuy trở thành phường phát triển bền vững, giàu đẹp, đô thị hiện đại có tính kết nối cao, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của Thủ đô.

Phát biểu tại Đại hội, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, nhấn mạnh: Vĩnh Tuy là phường nằm trong khu vực trung tâm Thủ đô, nơi giao thoa giữa không gian hiện đại và văn hóa làng truyền thống, hội tụ cả khu dân cư lịch sử và các khu chung cư, hạ tầng đô thị mới, giai đoạn mới đặt ra thách thức đối với phường Vĩnh Tuy phải thực sự đột phá để đạt mục tiêu xây dựng phát triển phường văn minh, hiện đại.

Bà Nguyễn Lan Hương đề nghị phường đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn. Đồng thời, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên, trước hết là tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương của người đứng đầu trong công việc và trong cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng hoa, chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã nghe công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội chỉ định nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ; chỉ định bí thư, phó bí thư; ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường Vĩnh Tuy, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Quang Trung, nguyên Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cũ, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Tuy, nhiệm kỳ 2025-2030.