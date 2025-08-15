Giám đốc Công an Hà Nội dự Đại hội Đảng bộ xã Bất Bạt

TPO - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Công an TP. Hà Nội nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, xã Bất Bạt tiếp tục tăng cường phát triển kinh tế, nhưng phải gắn liền với bảo vệ môi trường, thu hút các dự án công nghệ cao, sạch, hiện đại.

Ngày 15/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bất Bạt lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 diễn ra phiên chính thức.

Xã Bất Bạt được thành lập ngày 01/7/2025 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên quy mô dân số của xã Tòng Bạt, Thuần Mỹ, Sơn Đà; phần lớn diện tích tự nhiên quy mô dân số của xã Cẩm Lĩnh và một phần của xã Minh Quang (huyện Ba Vì cũ). Xã Bất Bạt có diện tích tự nhiên 56,43 km2 với số dân 40.066 người.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, xã Bất Bạt đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt về kinh tế. Cụ thể, giá trị sản xuất bình quân chung hằng năm tăng 8,2%. Cơ cấu kinh tế của xã tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ lệ dịch vụ - thương mại. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt trên 76,8 triệu đồng/người, tăng 20,6 triệu đồng so với năm 2020.

Tổng số vốn đầu tư công đã bố trí từ năm 2021-2025 trên địa bàn xã là 1.102 tỷ đồng cho 134 dự án.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, xã đặt mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân đạt 10,5%/năm, hướng tới trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp của Hà Nội và cả nước.

Nghị quyết đại hội đề ra 3 khâu đột phá gồm: Cải cách hành chính mạnh mẽ, siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm cán bộ; hoàn thiện và quản lý tốt quy hoạch, đặc biệt là hạ tầng giao thông trọng điểm; thu hút đầu tư vào du lịch, tăng tỷ trọng dịch vụ – thương mại trong cơ cấu kinh tế.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Công an TP. Hà Nội biểu dương những thành tựu mà xã Bất Bạt đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an TP. Hà Nội phát biểu chỉ đạo đại hội.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị địa phương nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng Đảng bộ đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, vận hành bộ máy tinh gọn, hiệu quả; tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Tuy nhiên, theo Trung tướng Tùng, quá trình phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường, “không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế”; đồng thời khuyến khích thu hút các dự án công nghệ cao, sạch, hiện đại.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng đề nghị xã Bất Bạt đẩy mạnh chuyển đổi số, gắn kết giữa chính quyền số – kinh tế số – xã hội số; phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp; song song với việc gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường sống văn minh, nhân ái.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ định nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Bất Bạt nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ông Đỗ Quang Trung được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy xã Bất Bạt, nhiệm kỳ 2025- 2030.