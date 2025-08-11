Thủ tướng chủ trì cuộc họp chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Chính phủ

TPO - Sáng 11/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, cho ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo, thảo luận, cho ý kiến về công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ; tình hình, kết quả tổ chức đại hội của các Đảng bộ trực thuộc; công tác nhân sự; chuẩn bị báo cáo góp ý vào Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Chính phủ; các nhiệm vụ về chuẩn bị tổ chức và phục vụ Đại hội.

Đảng ủy Chính phủ hiện có 51 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 21 đảng bộ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Chính phủ và 30 đảng bộ các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước, với trên 209.000 đảng viên.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP.



Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến thảo luận, phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, đây là một cột mốc quan trọng của Đảng bộ; hoan nghênh, đánh giá cao các cơ quan liên quan đã chuẩn bị tốt các tài liệu với trách nhiệm cao.

Để tổ chức tốt nhất đại hội, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục rà soát toàn bộ các nội dung công việc để bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện, chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ hơn, đề xuất cấp có thẩm quyền với các vấn đề vượt thẩm quyền, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu tiến độ và nâng cao chất lượng, trên cơ sở bám sát, tuân thủ nghiêm và vận dụng sáng tạo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Đảng uỷ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện chủ đề, phương châm đại hội; hoàn thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng các văn kiện, khẳng định những kết quả đạt được, chỉ ra những điểm chưa được, phân tích các bài học kinh nghiệm từ nhiệm kỳ 2020-2025, dự báo tình hình sắp tới, xác định phương hướng, nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, khác với nhiệm kỳ trước trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng… trên cơ sở thực hiện nghiêm, vận dụng sáng tạo 5 nguyên tắc hoạt động, 5 phương thức lãnh đạo của Đảng.

Thủ tướng lưu ý một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá nhiệm kỳ tới về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số trong những năm tới, phát triển hạ tầng chiến lược, phát triển văn hóa…

Nêu rõ phân công công việc phải bảo đảm "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và dễ nhớ, dễ làm, dễ thúc đẩy, dễ kiểm tra, giám sát, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục lấy ý kiến để tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện các văn kiện Đại hội Đảng bộ Chính phủ; báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền theo quy định về công tác chuẩn bị Đại hội, về góp ý Văn kiện Đại hội XIV của Đảng bảo đảm đầy đủ, ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, sâu sắc và sắc sảo.