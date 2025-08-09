Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên chiến sĩ Công binh giữ 'mạch nối' sông Hồng

Sáng 9/8, tại khu vực cầu phao Phong Châu (tỉnh Phú Thọ), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249/Binh chủng Công binh đang làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông tại đây.
Trong buổi đến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 trong việc vận hành cầu phao, phà quân sự phục vụ nhân dân lưu thông qua sông Hồng tại khu vực cầu Phong Châu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, gần một năm qua, kể từ khi cầu Phong Châu bị sập đơn vị đã kịp thời cơ động lực lượng, tích cực làm công tác chuẩn bị, tổ chức bắc cầu phao và bảo đảm giao thông qua cầu, phà cho hàng triệu lượt ô tô, xe máy, xe thô sơ và người dân qua cầu thuận lợi trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.
“Hình ảnh người chiến sĩ Công binh trên cầu phao Phong Châu đã để lại ấn tượng rất tốt trong lòng Nhân dân. Nhiệm vụ Lữ đoàn 249 là công việc thầm lặng nhưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
Cầu phao Phong Châu được lắp đặt phục vụ việc đi lại của người dân trong khi cầu Phong Châu cũ đã sập, cầu Phong Châu mới đang được xây dựng. Cầu phao có thể hoạt động trong điều kiện lưu tốc của dòng chảy từ 2,2m/s trở xuống. Nếu lưu tốc lên cao và dòng chảy xiết, lực lượng chức năng sẽ tạm dừng hoạt động cầu phao để đảm bảo an toàn cho người dân và cầu phao. Theo số liệu thống kê của Lữ đoàn 249, mỗi ngày cầu phao Phong Châu phục vụ khoảng hơn 8.000 lượt ô tô và gần 10.000 lượt xe máy lưu thông qua cầu.