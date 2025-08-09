Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên chiến sĩ Công binh giữ 'mạch nối' sông Hồng

TPO - Từ khi cầu Phong Châu sập, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 bền bỉ ngày đêm vận hành cầu phao, phà quân sự, bảo đảm giao thông cho hàng triệu lượt người qua sông Hồng. Sáng 9/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp đến thăm, tặng quà và biểu dương tinh thần “giữ mạch sống” giao thông của lực lượng Công binh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, động viên cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 249.

Sáng 9/8, tại khu vực cầu phao Phong Châu (tỉnh Phú Thọ), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249/Binh chủng Công binh đang làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông tại đây.

Trong buổi đến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 trong việc vận hành cầu phao, phà quân sự phục vụ nhân dân lưu thông qua sông Hồng tại khu vực cầu Phong Châu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, gần một năm qua, kể từ khi cầu Phong Châu bị sập đơn vị đã kịp thời cơ động lực lượng, tích cực làm công tác chuẩn bị, tổ chức bắc cầu phao và bảo đảm giao thông qua cầu, phà cho hàng triệu lượt ô tô, xe máy, xe thô sơ và người dân qua cầu thuận lợi trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249.

“Hình ảnh người chiến sĩ Công binh trên cầu phao Phong Châu đã để lại ấn tượng rất tốt trong lòng Nhân dân. Nhiệm vụ Lữ đoàn 249 là công việc thầm lặng nhưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh.