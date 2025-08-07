Lực lượng Công an nhân dân phát huy truyền thống vẻ vang, lấy sự bình yên của nhân dân làm sứ mệnh

TPO - Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang kêu gọi toàn lực lượng CAND phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, với phương châm hành động: "Đổi mới tư duy - Sáng tạo hành động - Gương mẫu đi đầu - Vì an ninh Tổ quốc, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân!".

Lan tỏa chiến công bình dị mà cao quý

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Phạm Nam.

Tối qua (6/8), tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 20 năm Ngày toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an tổ chức Đại hội Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX với chủ đề: “Thi đua tăng tốc, bứt phá xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Đại hội vinh dự đón Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự đại hội còn có nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội…

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại đại hội. Ảnh: Phạm Nam.

Đại hội cũng đón tiếp Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và 246 điển hình tiên tiến trong CAND và lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở, những gương mặt tiêu biểu đại diện cho hàng vạn cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân.

Đại hội Thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện sâu sắc tinh thần yêu nước, ý chí hành động và khát vọng cống hiến của lực lượng CAND, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đây là dịp quan trọng để tổng kết sâu sắc thực tiễn 5 năm triển khai phong trào thi đua, vinh danh những điển hình tiên tiến trong CAND - những con người thầm lặng với những chiến công bình dị mà cao quý, đồng thời lan toả niềm tin, cảm hứng, động lực cho chặng đường cách mạng mới trong bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; trao danh hiệu "Anh hùng LLVTND" tặng 11 tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc; truy tặng danh hiệu "Anh hùng LLVTND" cho liệt sĩ Bùi Huy Giáp, nguyên Phó Ban Bảo vệ Ty Công an Nghệ An, nay là Công an tỉnh Nghệ An vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: Phạm Nam.

Tại Đại hội, các đại biểu được thưởng thức chương trình âm nhạc và nghệ thuật sâu lắng, gồm các tiết mục nổi bật như: "Tự hào CAND Việt Nam"; "Thênh thang đường mới"; "Mắt bão"; "Băng qua khói lửa"; "Chúng ta là chiến sĩ Công an"; "Bông hoa của người lính hình sự"; "Những trái tim Việt Nam".

Cùng với đó, loạt phóng sự về chiến công của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của lực lượng CAND cũng được trình chiếu, như: Vai trò tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia; Hoạt động cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar; Cán bộ CAND Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ; Những chiến công âm thầm của lực lượng An ninh Nhân dân.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Phạm Nam.

Ngoài ra, Đại hội cũng được nghe những câu chuyện xúc động, truyền cảm hứng do những người trong cuộc chia sẻ như: Thiếu tá Nguyễn Viết Nghị (Công an tỉnh Phú Thọ) phá chuyên án lừa đảo qua mạng quy mô lớn; Tổ trưởng Nguyễn Phạm Tú ở xã Bảo Thành (Nghệ An) tổ chức sinh hoạt, tuyên truyền pháp luật, cảnh báo tội phạm mạng…Thượng úy Hồ Ngọc Thiên Thư (Đắk Lắk) chuyển giao giao diện bàn phím tiếng Ê Đê để hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Các chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự (Hà Tĩnh) phá đường dây đầu tư tiền ảo xuyên quốc gia; Đại úy Trần Vĩnh Chiến (TPHCM) phối hợp điều tra vụ vận chuyển ma túy bằng đường hàng không.

Trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu được vinh danh là lực lượng chủ lực trong xử lý các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện quyết tâm rõ ràng: “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo kết quả của hoạt động CAND

Thủ tướng cùng các đại biểu tại đại hội. Ảnh: Phạm Nam.

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao thành tích và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng CAND trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế – xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh: Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” là động lực chính để tạo sức mạnh tổng hợp toàn hệ thống chính trị và toàn dân; Lực lượng CAND là lá chắn thép, là điểm tựa bình yên của người dân; Ghi nhận sâu sắc sự hy sinh của 60 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh và hàng nghìn người bị thương – minh chứng cho tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Thủ tướng đề nghị lực lượng CAND tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền an ninh nhân dân, giữ vững thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc, bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

Gắn kết chặt chẽ kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, với việc thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia và của các địa phương; chú trọng bảo vệ an ninh con người, đảm bảo quyền con người, quyền công dân, tạo môi trường sống an toàn, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm theo phương châm "đánh đúng, đánh trúng, đánh đến cùng và phải chiến thắng", lấy phòng ngừa là chính, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, lấy sự bình yên, ấm no, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Thủ tướng nhấn mạnh việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, gắn với cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa phương thức quản lý, trọng tâm là chuyển đổi số, đột phá phát triển khoa học công nghệ. Thực hiện công vụ với tinh thần "3 đúng - đúng quy định, đúng thời hạn, đúng tinh thần vì dân phục vụ"; thái độ thân thiện, trách nhiệm, chuyên nghiệp, "gần dân, hiểu dân, vì dân", lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo kết quả của hoạt động CAND. Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nhất là cấp cơ sở, nơi gần dân, sát dân nhất; mỗi cán bộ, chiến sĩ là một tấm gương rèn luyện, tận tụy và kỷ cương, lắng nghe, giải quyết thấu đáo những vấn đề vướng mắc phát sinh trong cuộc sống...

Những gương điển hình tiên tiến xuất sắc tại đại hội. Ảnh: Phạm Nam.

Vì an ninh Tổ quốc, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân

Thay mặt Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn Thủ tướng đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự, chỉ đạo và trao tặng phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những cống hiến, đóng góp to lớn của lực lượng CAND giai đoạn 2020 – 2025.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng CAND xin hứa với Đảng, Nhà nước, nhân dân, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; luôn đi đầu, gương mẫu thực hiện các quan điểm, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; xin nghiêm túc tiếp thu và tổ chức thực hiện đầy đủ những yêu cầu, kỳ vọng, nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tại Đại hội quan trọng hôm nay. Đây không chỉ là những mục tiêu, mà còn là lời hiệu triệu, truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần quyết liệt hành động, đổi mới sáng tạo, vượt lên chính mình, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Một trong những tiết mục văn nghệ tại đại hội. Ảnh: Phạm Nam.

Tại Đại hội, Bộ trưởng Lương Tam Quang kêu gọi toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên Công an tiếp tục thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ. Đồng thời, Bộ trưởng đã phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2025 - 2030 với phương châm hành động: "Đổi mới tư duy - Sáng tạo hành động - Gương mẫu đi đầu - Vì an ninh Tổ quốc, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân!".