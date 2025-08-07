Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an ra mắt giao diện mới, hiện đại, tương tác với người dân

Ngày 7/8, trong khuôn khổ buổi họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025), Bộ Công an đã ra mắt giao diện mới của Cổng Thông tin điện tử tại địa chỉ: https://bocongan.gov.vn.



Tham dự sự kiện, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức nhấn nút khai trương, đánh dấu sự vận hành chính thức của giao diện mới.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an là kênh thông tin chính thống, cung cấp đầy đủ và kịp thời các chủ trương, chính sách, hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ; đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin về tình hình an ninh trật tự, các vụ án, chiến công của lực lượng công an… qua đó giúp người dân nắm bắt tình hình, nâng cao ý thức cảnh giác và phòng ngừa tội phạm.

Giao diện mới của Cổng thông tin được thiết kế hiện đại, thân thiện với người dùng, tích hợp nhiều chuyên mục tương tác và tiện ích. Đặc biệt, chuyên mục “Bộ với Công dân” cho phép người dân gửi câu hỏi, kiến nghị, phản ánh tới Bộ Công an và nhận được phản hồi nhanh chóng. Đây là điểm nhấn thể hiện sự đổi mới trong công tác dân vận và cải cách hành chính, xây dựng hình ảnh lực lượng công an gần dân, vì dân.

Bên cạnh đó, cổng thông tin cũng tăng cường hướng dẫn kỹ năng phòng chống tội phạm, phổ biến pháp luật, đặc biệt về các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, tội phạm ma túy, tín dụng đen…, giúp người dân nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ bản thân, gia đình.

Sự kiện ra mắt giao diện mới là một phần trong chuỗi hoạt động đổi mới, sáng tạo của Bộ Công an nhân kỷ niệm 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, tiếp tục khẳng định quyết tâm chuyển đổi số, tăng cường kết nối và phục vụ Nhân dân một cách hiệu quả, thiết thực hơn.