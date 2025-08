Công an nhân dân – 80 năm vững bước dưới cờ Đảng

TPO - Chiều 4/8, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Quốc phòng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Công an nhân dân phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vững bước cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới”.

Lực lượng công an là “lá chắn thép”, “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Chủ trì Hội thảo có: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Thượng tướng, PGS. TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ ngành; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí lão thành cách mạng, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động là nhân chứng lịch sử…

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu khai mạc Hội thảo.

Hội thảo vinh dự nhận được Thư của Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong Thư, Tổng Bí thư khẳng định hội thảo là sự kiện khoa học, chính trị có ý nghĩa đặc biệt, góp phần làm rõ vai trò, sứ mệnh của lực lượng CAND trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tổng Bí thư nhấn mạnh, 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng, lực lượng CAND đã không ngừng lớn mạnh, luôn là “lá chắn thép”, “thanh bảo kiếm” sắc bén bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và Nhân dân. Mỗi chiến công, hy sinh của lực lượng Công an đều là biểu tượng cao đẹp của lòng trung thành, tinh thần dũng cảm và tận tụy phục vụ Nhân dân.

Tổng Bí thư tin tưởng rằng với sự tham gia trí tuệ, tâm huyết của lãnh đạo, các nhà khoa học, cán bộ thực tiễn cùng sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, Hội thảo sẽ đóng góp quan trọng vào việc củng cố cơ sở lý luận, nâng cao tư duy chiến lược về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng CAND luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân, kiên định lập trường, cảnh giác cao, tận tụy với công việc, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Lực lượng Công an luôn lấy lý tưởng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” làm kim chỉ nam hành động.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo đã tiếp nhận 155 tham luận công phu, sâu sắc của các nhà khoa học, cán bộ công an, quân đội và các ngành, cung cấp những luận cứ khoa học quan trọng cho công tác hoạch định chính sách, xây dựng lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong phát biểu đề dẫn, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đại biểu tập trung làm sâu sắc thêm những nội dung trọng tâm: Vai trò lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ủy Công an Trung ương; những chiến công, thành tựu nổi bật và truyền thống anh hùng của lực lượng CAND qua các thời kỳ; vai trò quan trọng của nhân dân, các cấp, ngành và đặc biệt là QĐND trong phối hợp xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đồng thời, làm rõ giá trị của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo diễn ra với hai phiên thảo luận do Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ – Thứ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương điều hành. Nhiều nội dung trọng tâm được các đại biểu trình bày như: Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong bảo vệ an ninh quốc gia; công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân…

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Kết luận Hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, đây là một trong những hoạt động quan trọng chào mừng 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Ban Tổ chức tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại Hội thảo, biên soạn thành tài liệu phục vụ nghiên cứu, giáo dục truyền thống và tuyên truyền sâu rộng về lực lượng CAND trong thời kỳ mới.