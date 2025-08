Tổng Bí thư Tô Lâm dự gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và Ngoại giao

Chiều 1/8, Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 80 năm Ngày truyền thống ngành Ngoại giao.

Chiều 1/8 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Gặp mặt Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025) và 80 năm Ngày truyền thống ngành Ngoại giao (28/8/1945 – 28/8/2025). Chương trình do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bức ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đơn vị Cảnh sát nhân dân Thủ đô ngày 14/02/1961” cho Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN