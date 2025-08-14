Đại tướng Trịnh Văn Quyết dự Đại hội Đảng bộ Quân khu 7

TPO - Sáng 14/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đã chính thức khai mạc.

Dự phiên khai mạc có Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng dự có Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết; Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm; Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, dự đại hội. Ảnh: Kiều Oanh

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sự lớn mạnh không ngừng của lực lượng vũ trang Quân khu 7 qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Sáng tạo - Phát triển”, đại hội thể hiện quyết tâm phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận phòng thủ Quân khu, khu vực phòng thủ vững chắc. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; lực lượng vũ trang Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại biểu Quân đội và các tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu 7 thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên khai mạc đại hội.

Đảng bộ lần thứ XI được kỳ vọng mở ra giai đoạn phát triển mới cho Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Theo Ban tổ chức, một điểm mới của đại hội lần này là áp dụng mô hình “Đại hội không giấy”, các hoạt động của đại hội được vận hành thông qua thiết bị điện tử và hiển thị trên màn hình LED.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, cho biết trong nhiệm kỳ qua, tình hình chính trị – xã hội trên địa bàn Quân khu được giữ ổn định, kinh tế phát triển, quốc phòng – an ninh được giữ vững; khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu không ngừng được nâng cao. Bất luận trong hoàn cảnh nào, lực lượng vũ trang Quân khu cũng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc phát biểu tại phiên khai mạc đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu tập trung thực hiện 4 nội dung trọng tâm gồm:

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 7 nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.