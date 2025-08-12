Chủ tịch UBND TPHCM làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

TPO - UBND TPHCM vừa có quyết định thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TPHCM (gọi tắt là Hội đồng), ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM làm Chủ tịch Hội đồng.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch Hội đồng.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh là Phó chủ tịch thứ Nhất Hội đồng; Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền là Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc là Phó chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng còn có các ủy viên là lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Hội đồng có trách nhiệm tham mưu, tư vấn cho Thành ủy, UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn TPHCM và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Hội đồng.

Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ (Cơ quan Thường trực Hội đồng) có trách nhiệm tham mưu Giám đốc Sở Nội vụ các nội dung để tham mưu Chủ tịch UBND TPHCM phát động các phong trào thi đua theo thẩm quyền; định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và từng giai đoạn; tổ chức thi đua theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Ban Thi đua – Khen thưởng cũng tham mưu Chủ tịch UBND TPHCM kiểm tra các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; tham mưu, tư vấn cho Chủ tịch UBND TPHCM quyết định tặng thưởng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.