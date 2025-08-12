Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ tịch UBND TPHCM làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND TPHCM vừa có quyết định thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TPHCM (gọi tắt là Hội đồng), ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM làm Chủ tịch Hội đồng.

UBND TPHCM vừa có quyết định thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TPHCM (gọi tắt là Hội đồng).

Theo quyết định, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch Hội đồng.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh là Phó chủ tịch thứ Nhất Hội đồng; Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền là Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc là Phó chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng còn có các ủy viên là lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố.

nguyen-van-duoc.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Hội đồng có trách nhiệm tham mưu, tư vấn cho Thành ủy, UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn TPHCM và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Hội đồng.

Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ (Cơ quan Thường trực Hội đồng) có trách nhiệm tham mưu Giám đốc Sở Nội vụ các nội dung để tham mưu Chủ tịch UBND TPHCM phát động các phong trào thi đua theo thẩm quyền; định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và từng giai đoạn; tổ chức thi đua theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Ban Thi đua – Khen thưởng cũng tham mưu Chủ tịch UBND TPHCM kiểm tra các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; tham mưu, tư vấn cho Chủ tịch UBND TPHCM quyết định tặng thưởng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Ngô Tùng
#Chủ tịch UBND TPHCM #Nguyễn Văn Được #Hội đồng Thi đua - Khen thưởng #giao nhiệm vụ #công tác thi đua khen thưởng

Xem thêm

Cùng chuyên mục