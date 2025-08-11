Khai mạc triển lãm ‘Công an TPHCM - Tiếp bước truyền thống anh hùng’

TPO - Triển lãm “Công an Thành phố Hồ Chí Minh – Tiếp bước truyền thống anh hùng” khắc họa lịch sử anh dũng và những chiến công vang dội của lực lượng Công an nhân dân (CAND), đặc biệt là Công an TPHCM qua từng thời kỳ, từ thuở sơ khai đến giai đoạn hội nhập, làm nổi bật tinh thần quả cảm, bất tử của lực lượng CAND.

Sáng 11/8, Công an TPHCM (CATP) đã khai mạc triển lãm “Công an Thành phố Hồ Chí Minh – Tiếp bước truyền thống anh hùng” nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tham dự chương trình có Trung tướng Mai Hoàng – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; anh Ngô Minh Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TPHCM.

Trung tướng Mai Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM (giữa) cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm “Công an Thành phố Hồ Chí Minh – Tiếp bước truyền thống anh hùng”. Ảnh: Ngô Tùng

Triển lãm được chia làm 4 khu vực theo 4 chủ đề.

Chủ đề “Trái tim vì dân” tái hiện lịch sử hình thành và phát triển của lực lượng CAND và trưng bày các mẫu vật huân chương.

Trong khi đó khu vực chủ đề “Những chiến công bất tử” triển lãm ảnh về những chiến công của lực lượng CAND qua 80 năm.

Khu vực “Bản lĩnh thép – Dấu ấn thời gian” gồm không gian chụp hình tương tác và triển lãm ngoài trời.

Khu vực triển lãm “Bảng vàng vinh danh – Công an nhân dân thời đại mới” là nơi trưng bày những số liệu thống kê thành tích của CATP, những hình ảnh nổi bật của CAND những năm gần đây.

Trung tướng Mai Hoàng xem không gian triển lãm trưng bày các mẫu huân chương.

Lãnh đạo CATP cùng các đại biểu xem robot thực hiện hoạt động tiếp đón và hỗ trợ người dân. Ảnh: Ngô Tùng

Đại tá Lê Hoài Phong, Bí thư Đảng ủy – Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị (PX03) Công an TPHCM – cho biết, triển lãm lồng ghép các ứng dụng cho phép khách tham quan tiếp cận thông tin một cách trực quan, dễ hiểu, tạo trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cho người xem. Triển lãm là sự kiện chính trị – văn hóa đặc biệt góp phần khẳng định truyền thống vẻ vang, bản lĩnh kiên cường và tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng CATP qua các thời kỳ.

“Mỗi hình ảnh trưng bày không chỉ tái hiện dấu ấn lịch sử mà còn nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay phải tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ trước đã xây dựng để xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Với ý chí kiên định, tinh thần trách nhiệm và tình cảm gắn bó, lực lượng CATP quyết tâm giữ vững vai trò lá chắn thép của thành phố, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần xây dựng thành phố văn minh – hiện đại – nghĩa tình”, Đại tá Lê Hoài Phong nhấn mạnh. .

Cùng ngày, tại trụ sở CATP cũng diễn ra lễ khai mạc triển lãm và phát động phong trào “Tuổi trẻ Công an Thành phố đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phục vụ công tác công an” giai đoạn 2025 – 2030.

Phong trào diễn ra với mong muốn tuổi trẻ của lực lượng sẽ ngày càng phát huy hơn nữa sức trẻ, sáng tạo, đổi mới trạng thái làm việc, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn công tác góp phần mang lại hiệu quả trong phục vụ nhân dân; phát huy sức mạnh của tuổi trẻ xung kích trên mọi mặt trận, tiên phong, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ và khao khát được cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Tại lễ phát động, CATP cũng thực hiện ký kết với Trường Đại học Sài Gòn trong phối hợp nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số phục vụ công tác công an; ký kết với Đoàn Thanh niên MobiFone miền Nam triển khai thực hiện chương trình “Lá chắn số cho doanh nghiệp” trên địa bàn TPHCM, giai đoạn 2025 – 2026.