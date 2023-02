Tuổi trẻ Công an TPHCM thực hiện các công trình chuyên môn gắn với nhiệm vụ chính trị

TPO - 100% cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Công an TPHCM đã đăng ký các công trình mang tính chuyên môn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy tính xung kích của tổ chức Đoàn. Các công trình, phần việc được cụ thể hóa theo trọng tâm từ cấp Đoàn Công an thành phố đến các cụm thi đua và từng cơ sở Đoàn.

Ngày 28/2, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an TPHCM tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên 2023.

Phát biểu lễ ra quân, Đại úy Đặng Văn Thắng, Bí thư Đoàn Công an TPHCM khẳng định những hoạt động được triển khai trong Tháng Thanh niên và đợt kỷ niệm là những hoạt động mang tính chất cốt lõi, phát huy tính tiên phong của tuổi trẻ Công an thành phố trong ứng dụng chuyển đổi số phục vụ công tác công an.

Anh Thắng nhấn mạnh, điểm khác biệt năm nay là 100% (38/38) cơ sở Đoàn trực thuộc đã đăng ký các công trình mang tính chuyên môn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy tính xung kích của tổ chức Đoàn. Các công trình, phần việc được cụ thể hóa theo trọng tâm từ cấp Đoàn Công an thành phố đến các cụm thi đua và từng cơ sở Đoàn.

Trong đó, nhiều công trình, phần việc thanh niên nổi bật như tổ chức ký kết liên tịch với các cơ sở Đoàn ngoài lực lượng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên; tổ chức ra mắt công trình thể hiện vai trò của tổ chức Đoàn trong ứng dụng chuyển đổi số trong công tác công an – “Tuổi trẻ Công an thành phố xung kích trong vận hành bản đồ số phục vụ công tác tổ tuần tra 363 trên địa bàn thành phố”. Cùng với đó, tổ chức đối thoại giữa Thường trực Đảng ủy với 9.000 cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong toàn lực lượng Công an thành phố với 22 điểm cầu trực tuyến; chương trình ký kết hoạt động giữa Thành Đoàn và Công an thành phố với những nội dung ý nghĩa, cụ thể; tổ chức Hành trình thắp lửa cho 1.000 cán bộ Đoàn chủ chốt và các công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Ngay tại lễ ra quân Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Công an TPHCM phát động đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023) và 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023), trong đó vận hành có hiệu quả 8 đội hình tuyên truyền cấp Đoàn Công an thành phố và 22 đội hình tuyên truyền cấp Đoàn Công an TP. Thủ Đức và quận, huyện. Các đội hình tập trung tuyên truyền về lợi ích của căn cước công dân gắn chíp, tài khoản định danh điện tử và ứng dụng VNeID, hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến…

Sau lễ ra quân, 29 đội hình tuyên truyền pháp luật của Đoàn Thanh niên Công an TPHCM đồng loạt tiến hành tuyên truyền pháp luật trên toàn địa bàn thành phố; tổ chức tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ thủ tục hành chính, tập huấn kỹ năng cho Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy; tặng quà an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn phường 5, quận 3. Tổ chức tập huấn cho đội hình phản ứng nhanh, ra quân hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự tại Bến xe Miền Tây…

Dịp này, Đoàn Công an TPHCM phát động triển khai thực hiện các nội dung hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2023 và đợt thi đua cao điểm tuyên truyền pháp luật trong 9.000 đoàn viên thanh niên; ra mắt công trình thanh niên “Tuổi trẻ Công an thành phố xung kích trong thành lập các đội hình phản ứng nhanh về an ninh trật tự tại các bến xe liên tỉnh, xe buýt liên quận trên địa bàn thành phố”; ký kết liên tịch với Đoàn thanh niên các đơn vị ngoài lực lượng; trao 10 phần quà cho con em cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 2 phương tiện sinh kế cho thanh niên hoàn lương.