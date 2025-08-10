Xúc động đêm nghệ thuật chính luận 'Dưới cờ vinh quang'

TPO - Theo dõi chương trình nghệ thuật chính luận "Dưới cờ vinh quang" tại điểm cầu TPHCM, nhiều bạn trẻ đã rơi nước mắt trước những câu chuyện hy sinh hào hùng của ông cha ta ngày xưa và trân trọng hơn những gì mình đang có.

Tối 9/8, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tham dự chương trình nghệ thuật chính luận Dưới cờ vinh quang diễn ra tại 3 điểm cầu lần lượt là Quảng trường Ba Đình (TP. Hà Nội), Quảng trường Ngọ Môn (TP. Huế) và Công viên Sáng tạo (TPHCM).

Tại điểm cầu TPHCM có sự tham dự của ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự chương trình. Ảnh: Ngô Tùng.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội cùng hàng nghìn người dân TPHCM theo dõi chương trình tại điểm cầu Công viên Sáng tạo.

Chương trình cầu truyền hình đặc biệt Dưới cờ vinh quang là sự kiện chính luận nghệ thuật cấp quốc gia, do Quân ủy Trung ương chỉ đạo, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì và phối hợp cùng Thành ủy Hà Nội, Thành ủy TP. Huế, Thành ủy TPHCM tổ chức, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Dưới cờ vinh quang là bản trường ca nghệ thuật chính luận, tuyên ngôn bằng cảm xúc và hình ảnh về lòng yêu nước, khát vọng hòa bình, về bản lĩnh Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước đi đôi với giữ nước.

Các tiết mục nghệ thuật lắng đọng, hào hùng gợi nhắc về truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của cha ông ta.

NSND Tạ Minh Tâm, ca sĩ Thanh Duy, Suboi trình diễn tại điểm cầu TPHCM.

Các chiến sĩ phô diễn sức mạnh, kỹ năng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Chương trình kết nối ba điểm cầu đại diện 3 miền của đất nước: Thủ đô Hà Nội - nơi lắng đọng nghìn năm văn hiến, cố đô Huế - tinh hoa văn hóa truyền thống và TPHCM - thành phố trẻ trung, năng động mang tên Bác. Ba nhịp đập của cùng một trái tim dân tộc, mang âm hưởng từ thanh bình đến khói lửa chiến tranh, từ lời ru của mẹ đến lời thề nơi chiến trường và niềm tin bất diệt dưới cờ vinh quang.

Chia sẻ với Tiền Phong, Quỳnh Giao (hiện đang làm công việc part-time) cho biết đêm nghệ thuật thật sự ý nghĩa, giúp bạn ôn lại và hiểu thêm về lịch sử dân tộc.

"Khi xem những thước phim về sự kiện lịch sử, em rơi nước mắt trước những câu chuyện hy sinh hào hùng của ông cha ta ngày xưa. Là người trẻ được sinh ra trong thời bình, không còn thấy cảnh bom rơi đạn nổ, em yêu và trân trọng hơn những gì mình đang có và nguyện góp sức nhỏ vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Yêu nước không phải là trend, yêu nước nằm trong gen tụi em", Quỳnh Giao bộc bạch.

Cũng hòa trong niềm tự hào khi được chứng kiến những khoảnh khắc xúc động, hào hùng trên khắp ba miền đất nước thông qua chương trình và trong không khí những ngày lễ lớn của đất nước sắp tới, bạn Bùi Vụ Đăng Khoa bày tỏ xúc động trước không khí của ngày hội non sông.

“Mình cảm thấy biết ơn các thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu để chúng ta có được hòa bình hôm nay, hiểu được giá trị của độc lập, tự do, đồng thời khơi dậy lòng tự hào cũng như ý chí, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đăng Khoa chia sẻ.

Hàng nghìn bạn trẻ có mặt tại chương trình.

Các bạn trẻ bày tỏ niềm hân hoan, phấn khởi khi đến dự chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh.



Quỳnh Giao (giữa) tại chương trình