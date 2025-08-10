Tổng Bí thư Tô Lâm dự cầu truyền hình 'Dưới cờ vinh quang' tại điểm cầu Hà Nội

TPO - Tối 9/8, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tham dự chương trình cầu truyền hình chính luận nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang”, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tại ba điểm cầu Hà Nội, Huế và TPHCM.

Chương trình do Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Huế và Thành ủy TPHCM tổ chức.

Chương trình thể hiện tình cảm, ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đem hết sức mình để ngọn lửa bất diệt của tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 luôn soi sáng, để màu cờ mãi luôn rực rỡ trên khắp non sông Việt Nam.

Hình ảnh tại điểm cầu Hà Nội, tối 9/8. Ảnh: Châu Linh

“Dưới cờ vinh quang” còn nhằm tôn vinh những giá trị, nét đẹp lịch sử, thiêng liêng của Tổ quốc, cội nguồn truyền thống văn hóa dân tộc - cách mạng; khắc họa hình tượng, chiến công của Bộ đội Cụ Hồ - biểu tượng cao đẹp của hệ giá trị Việt Nam; đồng thời khơi gợi lý tưởng cách mạng là ánh sáng dẫn đường, gửi gắm trách nhiệm, niềm tin và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Dưới màu cờ vinh quang ấy, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng - đội quân của những con người “Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu” luôn vững vàng tiến bước, mãi mãi là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước, là điểm tựa tin yêu của Nhân dân.

Chương trình được truyền hình trực tiếp từ 3 điểm cầu là Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Quảng trường Ngọ Môn (Huế) và Công viên sáng tạo Thủ Thiêm (TPHCM).

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự chương trình tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh

Tham dự chương trình tại điểm cầu Hà Nội có Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương.

Cùng dự có các ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên.

Dự chương trình còn có các Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Quân đội và Thành phố Hà Nội; các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành trong dịp Quốc khánh 2/9 sắp tới và đông đảo người dân thủ đô.

﻿ ﻿ ﻿﻿﻿ Đúng như tên gọi, thông qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc và lắng đọng, chương trình đã khẳng định, 80 năm “Dưới cờ vinh quang”, Đảng, Tổ quốc, Nhân dân luôn là điểm tựa để Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành những phiên gác đặc biệt của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

﻿ Và ngược lại, Quân đội luôn là điểm tựa, niềm tin của Đảng, của đất nước và Nhân dân trong bất luận hoàn cảnh nào. Tất cả để dân tộc Việt Nam là một: Một niềm tin, một ý chí và một khát vọng vươn tới trong kỷ nguyên mới.