Tuổi trẻ Công an TPHCM đẩy mạnh phòng, chống ma túy, xác lập nhiều hoạt động gìn giữ mỹ quan đô thị

Sáng 6/6, Đoàn Thanh niên Công an TPHCM (CATP) tổ chức lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2024.

Trung tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TPHCM; anh Ngô Minh Hải – Bí thư Thành Đoàn TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM đến dự buổi lễ.

Triển khai chiến dịch Hành quân xanh năm nay, tuổi trẻ CATP xác lập mục tiêu hỗ trợ xây dựng 2 sân chơi cho thiếu nhi (hoặc sân tập thể dục, công trình thắp sáng đường quê, nhà tình nghĩa) trên địa bàn thành phố; trao tặng 2 phương tiện sinh kế cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên hoàn lương, sau cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền pháp luật và tập huấn các kỹ năng cho 50.000 thanh thiếu nhi, người dân thành phố và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc và du lịch tại thành phố; đề xuất ít nhất 200 ý tưởng, sáng kiến trên Cổng Thông tin ý tưởng sáng tạo TPHCM; tổ chức ít nhất 1 hoạt động tình nguyện trên địa bàn biên giới, hải đảo...

Tại buổi lễ, Đoàn Thanh niên CATP phối hợp liên tịch với Đoàn Tổng Công ty Điện lực TPHCM, Đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, Đoàn Sở Giao thông vận tải TPHCM, Hội Quảng cáo TPHCM tiến hành nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

Trong đó, các đơn vị xác lập và đăng ký thực hiện công trình thanh niên “Xây dựng Trạm điện, trạm tín hiệu xanh, sạch, đẹp vì mỹ quan đô thị TPHCM” giai đoạn 2024 – 2027, chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Các đơn vị thực hiện sơn mới 50 trạm điện, trạm tín hiệu quản lý giao thông, cấp nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc CATP, nêu rõ năm 2024 đánh dấu 25 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè (2000 – 2024), là năm tiền đề hướng đến cột mốc lịch sử 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, 80 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025).

Theo ông Nam hiện nay, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố và cả nước còn gặp nhiều khó khăn, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị còn nhiều thách thức.

Điều này đặt ra yêu cầu cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên phải xây dựng được các phong trào thi đua thật sự sôi nổi, có trọng tâm, phát huy được tinh thần xung kích - tình nguyện - lập công của tuổi trẻ CATP để đem lại những kết quả cụ thể, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị cũng như tạo nên những động lực cho tổ chức, cho cá nhân, cho người dân trên địa bàn thành phố vì sự phát triển và sự bình yên của thành phố.

“Các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên CATP trong thời gian tới phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, thường xuyên đổi mới phương pháp tổ chức, thực hiện có hiệu quả các nội dung đã đề ra với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, Trung tướng Lê Hồng Nam dặn dò.

Dịp này, CATP đã ra mắt 23 “Tổ tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội” thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP và Công an 21 quận, huyện, TP Thủ Đức. Theo đó, tuổi trẻ CATP sẽ triển khai một số giải pháp truyền thông trong thời gian tới như: thực hiện các video ngắn tuyên truyền, video dựng lại tình huống; thực hiện các phóng sự, phim chuyên đề về phòng chống ma túy, các chuyên án, thành tích của của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP; thực hiện các podcast chia sẻ của chuyên gia, bác sĩ về tác hại của ma túy; tổ chức livestream chia sẻ những nội dung tuyên truyền trên trang mạng xã hội của CATP và các KOLs…