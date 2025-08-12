Chỉ định lãnh đạo chủ chốt Đảng ủy phường kiểu mẫu tại TPHCM

Sáng 12/8, Đảng bộ phường Xuân Hòa, TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đến dự Đại hội có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng nhiều nguyên lãnh đạo TPHCM và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Võ Văn Dũng.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM dự đại hội. Ảnh: Ngô Tùng

Đại hội đã thông báo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ phường Xuân Hòa, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xuân Hòa nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 27 thành viên. Bà Nguyễn Thanh Xuân được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa; ông Nguyễn Đình Phát làm Phó bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Nguyễn Hùng Hậu làm Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xuân Hòa ra mắt đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa Nguyễn Thanh Xuân cho biết từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và TPHCM.

Thời gian tới, phường Xuân Hòa mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp để địa phương hoạt động hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã giao về xây dựng phường trở thành phường kiểu mẫu về chính quyền đô thị hiện đại tại buổi khảo sát việc chuẩn bị vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hồi cuối tháng 6.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đề nghị Đảng bộ phường Xuân Hòa đoàn kết, thống nhất vững chắc cả trong hành động lẫn suy nghĩ, đảm bảo phương châm “hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến”.

Đại biểu biểu quyết thống nhất các nội dung thảo luận tại đại hội.

Cùng với đó, phường nỗ lực triển khai có hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức phải có trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng nhanh.

“Đề nghị phường phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ, phân định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân, tránh chồng chéo, đùn đẩy công việc. Vận hành hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công, gắn với đẩy mạnh triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến, vận động người dân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào “bình dân học vụ số””, ông Dũng gợi mở.