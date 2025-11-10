Thủ tướng: Kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu trước các cú sốc

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, 5 năm qua, kinh tế Việt Nam khẳng định đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới. Tổng sản phẩm quốc nội năm nay dự kiến tăng trên 8%.

Kinh tế Việt Nam khẳng định sức chống chịu

Chiều nay (10/11), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) thường niên với chủ đề: “Doanh nghiệp đồng hành với Chính phủ chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá từ năm 1997 đến nay, VBF đã khẳng định vai trò là một hình mẫu cho cơ chế đối thoại và hợp tác hiệu quả giữa Chính phủ Việt Nam với các đối tác phát triển cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

VBF là cơ chế đối thoại liên tục và chặt chẽ giữa Chính phủ Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp FDI có mặt tại diễn đàn. Ảnh: Nhật Minh.

Thông tin tới cộng động doanh nghiệp, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, 5 năm qua, kinh tế Việt Nam khẳng định đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới. Trong bối cảnh rất khó khăn, thách thức, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm nay dự kiến tăng trên 8%.

Đáng chú ý, Việt Nam là một điểm sáng trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), với tổng vốn FDI giai đoạn 2021-2025 ước đạt 185 tỷ USD, tăng gần 9% so với giai đoạn 2016-2020 và thuộc nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới.

Thủ tướng đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ của bạn bè, đối tác quốc tế, sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần giúp Việt Nam đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Khu vực kinh tế tư nhân, trong đó có các doanh nghiệp FDI đóng góp rất quan trọng cho nền kinh tế Việt Nam.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra nền kinh tế Việt Nam còn những hạn chế, bất cập, khó khăn, thách thức. Trong đó, với khu vực FDI, chất lượng đầu tư, trình độ công nghệ và chuyển giao công nghệ ở một số dự án còn hạn chế; tỷ lệ nội địa hóa còn thấp. Số lượng, quy mô các dự án đầu tư vào công nghệ cao, xanh, sạch, thân thiện môi trường còn khiêm tốn. Một số địa phương chưa đáp ứng đủ nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho các dự án FDI quy mô lớn, công nghệ cao.

Tinh thần "không có gì là không thể"

Về những định hướng thời gian tới của Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh, kinh tế số là đòi hỏi, yêu cầu bắt buộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại VBF 2025.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư FDI, Thủ tướng đề nghị mở rộng đầu tư, chuyển giao công nghệ, kết nối với doanh nghiệp Việt Nam, tham gia xây dựng thể chế, hiện đại hóa quản trị thông minh với tinh thần: "Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc, doanh nhân thụ hưởng".

Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp FDI tiên phong, dẫn dắt trong việc thực hiện các mục tiêu chuyển đổi xanh; đồng thời cần kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước trong quá trình thực hiện đó.

Doanh nghiệp phải có sự thay đổi và thích ứng với chuyển đổi kép (vừa chuyển đổi số, vừa chuyển đổi xanh), thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ mới giảm tiêu hao năng lượng; tuân thủ các cam kết về phát triển bền vững và tăng trưởng xanh, tập trung vào các chỉ số môi trường và xã hội trong từng sản phẩm.

"Không một quốc gia, nền kinh tế nào, vẫn giữ tư duy cũ, chỉ dựa vào các động lực tăng trưởng truyền thống mà phát triển nhanh và bền vững; chuyển đổi, tìm kiếm và kiến tạo động lực tăng trưởng mới là xu thế khách quan và tất yếu của thế giới ngày nay", người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Tại diễn đàn, VBF đã tổng hợp hàng trăm kiến nghị của các doanh nghiệp.

Về các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam luôn cởi mở, cầu thị, sẵn sàng đối thoại thẳng thắn, cùng nhau tìm kiếm giải pháp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững với giải pháp cốt lõi là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Tinh thần "không có gì là không thể", "cùng lắng nghe, cùng thấu hiểu, cùng niềm tin, cùng khát vọng, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng", "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, rà soát kỹ các ý kiến tham luận, các vấn đề, câu hỏi cụ thể của các doanh nghiệp, nhà đầu tư để sớm giải quyết, xử lý theo thẩm quyền; báo cáo ngay những vấn đề vượt thẩm quyền.

Tại diễn đàn, ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - cho biết, VBF đã tổng hợp hàng trăm kiến nghị, tập trung vào các điểm nghẽn cần Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ để thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số; hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng thực thi, các kiến nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết dứt điểm các vướng mắc về thuế, hoàn thuế VAT, hải quan, đất đai…