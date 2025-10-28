Bàn cách chuyển đổi xanh trong sản xuất công nghiệp

TPO - Sáng 28/10, trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Thu 2025 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Phát triển bền vững và Chuyển đổi xanh trong sản xuất công nghiệp”.

Hội thảo là diễn đàn quan trọng, quy tụ đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, viện – trường, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ kỹ thuật cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai sản xuất sạch hơn, đổi mới công nghệ và áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn. Các đại biểu tập trung nhận diện những khó khăn, thách thức, đồng thời đề xuất các cơ chế, giải pháp nhằm gắn kết hiệu quả giữa quá trình chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững trong lĩnh vực công nghiệp.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Nguyễn Thị Lâm Giang - Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công nhấn mạnh: Năm 2025 là giai đoạn bản lề quan trọng của nền kinh tế Việt Nam – vừa phục hồi mạnh mẽ sau những biến động toàn cầu, vừa đối mặt với thách thức từ biến đổi khí hậu và yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn môi trường trong thương mại quốc tế.

“Trong bối cảnh đó, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững không chỉ là xu thế tất yếu, mà đã trở thành mệnh lệnh hành động đối với mọi ngành công nghiệp, mọi địa phương và doanh nghiệp”, bà Giang nói.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang - Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công phát biểu khai mạc hội thảo

Hội thảo hướng tới mục tiêu giới thiệu, phổ biến các chủ trương, chính sách và định hướng lớn của Bộ Công Thương về chuyển đổi xanh và phát triển bền vững trong sản xuất công nghiệp; tạo diễn đàn để các chuyên gia, doanh nghiệp tiên phong trao đổi kinh nghiệm thực tiễn. Đồng thời, kết nối các mô hình, giải pháp công nghệ sạch, năng lượng hiệu quả và kinh tế tuần hoàn nhằm nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và giảm phát thải trong các lĩnh vực công nghiệp.

Sự kiện có sự tham dự và chia sẻ của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp tiêu biểu như Daikin Việt Nam, Toshiba Việt Nam, Hiệp hội Da giày – Túi xách Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh… Đây đều là những đơn vị tiên phong trong đổi mới công nghệ, áp dụng các giải pháp sản xuất xanh, góp phần định hình xu thế phát triển công nghiệp bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Tại Hội thảo, đại diện Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công trình bày hai tham luận về “Chính sách phát triển bền vững và chuyển đổi xanh trong sản xuất công nghiệp của ngành Công Thương” và “Cơ chế, chính sách giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam – cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp ngành Công Thương”. Các nội dung tập trung làm rõ định hướng của Bộ Công Thương trong việc thúc đẩy sản xuất xanh, sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước yêu cầu giảm phát thải trong bối cảnh Việt Nam thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Ngoài ra, các chuyên gia và doanh nghiệp cũng mang đến nhiều tham luận giá trị thực tiễn. Đại diện Hiệp hội Da giày – Túi xách Việt Nam trình bày nội dung “Cơ hội và thách thức trong quá trình chuyển đổi xanh của ngành Da giày Việt Nam”. Công ty Daikin Việt Nam chia sẻ về “Tối ưu hóa vận hành trong hệ thống điều hòa không khí – ứng dụng trí tuệ nhân tạo và máy học thực hiện chuyển đổi xanh”.

Cùng đó, chuyên gia cấp cao phụ trách kỹ thuật của Tập đoàn Toshiba giới thiệu giải pháp “Công nghệ động cơ tiên tiến cho hiệu quả năng lượng và phát triển bền vững trong công nghiệp – giải pháp và định hướng tương lai của Toshiba”. Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh trình bày tham luận “Khu công nghiệp Bảo Minh từng bước đổi mới công nghệ và chuyển đổi số thúc đẩy sản xuất xanh trong ngành dệt nhuộm”.