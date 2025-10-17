Thúc đẩy tiêu dùng bền vững từ chương trình 'Gian hàng Xanh'

TPO - Chương trình 'Gian hàng Xanh: Tiêu dùng đúng cách - Tiết kiệm điện năng' của Bộ Công Thương góp phần thúc đẩy ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong cộng đồng đồng thời thúc đẩy thói quen tiêu dùng xanh trong xã hội.

Nhằm nâng cao nhận thức về tiêu dùng bền vững, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương, vừa phát động chương trình “Gian hàng Xanh: Tiêu dùng đúng cách - Tiết kiệm điện năng”.

Đây là hoạt động trọng điểm thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, hướng tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế bền vững.

Dự kiến từ nay đến cuối năm 2025, 25 Gian hàng Xanh sẽ được tổ chức đồng loạt tại ba miền Bắc - Trung - Nam, tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng (phải) tham quan gian hàng

Các gian hàng được bố trí tại trung tâm thương mại, siêu thị điện máy và triển lãm chuyên đề, tạo không gian tương tác để người dân tiếp cận trực tiếp những sản phẩm công nghệ tiết kiệm điện năng, thân thiện với môi trường.

Tại mỗi gian hàng, khách tham quan có thể trải nghiệm và được tư vấn lựa chọn các thiết bị đạt chứng nhận “Hiệu suất năng lượng cao nhất” của Bộ Công Thương như điều hòa, bình nước nóng, quạt điện, đèn LED… đến từ các thương hiệu uy tín như Daikin, Toshiba, Ariston, Rạng Đông, Philips…

Không chỉ giới thiệu sản phẩm, chương trình còn mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng, thúc đẩy các nhà sản xuất trong nước đổi mới công nghệ, cải tiến mẫu mã, tăng sức cạnh tranh của hàng Việt trên thị trường.

Khách tham quan được nhận quà khi tham gia chương trình tại gian hàng.

Ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công cho biết, “Gian hàng Xanh” kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối hình thành chuỗi cung ứng thiết bị xanh, góp phần hiện thực hóa các cam kết quốc gia về tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính.

Không chỉ dừng ở mục tiêu tuyên truyền, “Gian hàng Xanh” còn tạo sân chơi hấp dẫn với nhiều hoạt động tương tác, trò chơi trúng thưởng, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh và sử dụng năng lượng hiệu quả tới mọi tầng lớp nhân dân.

Chương trình sẽ diễn ra liên tục từ tháng 10 đến tháng 12/2025. Thông tin được cập nhật trên fanpage Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.