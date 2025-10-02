Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025

TPO - Chiều 2/10, Bộ Công Thương phối hợp với Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2025. Đây là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030.

Cuộc thi diễn ra trên nền tảng số tại địa chỉ https://tietkiemnangluong.com.vn, mở cửa cho mọi đối tượng trên toàn quốc, không phân biệt độ tuổi hay ngành nghề. Hình thức trắc nghiệm trực tuyến giúp phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng thông minh, bền vững, đồng thời xây dựng thói quen tiêu dùng tiết kiệm trong đời sống hàng ngày.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi không chỉ là hoạt động tuyên truyền pháp luật, mà còn tạo ra một sân chơi bổ ích, đưa các quy định về tiết kiệm năng lượng đến gần gũi, dễ hiểu, thúc đẩy hình thành cộng đồng sống xanh, có trách nhiệm với môi trường và tương lai phát triển đất nước.

Ông Cù Huy Quang – Trưởng phòng Hiệu quả năng lượng và Chuyển đổi xanh, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) chia sẻ tại lễ phát động

Phát biểu tại lễ phát động, ông Cù Huy Quang – Trưởng phòng Hiệu quả năng lượng và Chuyển đổi xanh, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) nhấn mạnh: “Để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, cùng với việc tìm kiếm các nguồn năng lượng mới, thì sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp thiết thực, nhất là trong bối cảnh nguồn năng lượng hóa thạch ngày càng cạn kiệt”.

Trong những năm qua, nhiều chủ trương, chính sách quan trọng đã được ban hành, như Quyết định 280/QĐ-TTg (2019) phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chỉ thị 20/CT-TTg (2023) về tăng cường tiết kiệm điện; và gần đây nhất là Nghị quyết 70-NQ/TW (2025) của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến 2030, tầm nhìn 2045. Đặc biệt, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được Quốc hội thông qua tháng 6/2025, có hiệu lực từ 1/1/2026, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thúc đẩy cộng đồng và doanh nghiệp áp dụng giải pháp công nghệ mới.

Năm 2024, cuộc thi đã thu hút hơn 120.000 người tham gia với gần 200.000 lượt dự thi, từ học sinh, sinh viên đến người lao động ngành điện, doanh nghiệp và hộ gia đình. Ban Tổ chức kỳ vọng cuộc thi năm nay sẽ mở rộng quy mô, đa dạng hóa hình thức truyền thông, đặc biệt hướng tới thế hệ trẻ – lực lượng tiên phong trong lan tỏa thói quen sử dụng năng lượng văn minh, bền vững.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp, ông Phạm Viết Thạch – Phó Trưởng ban Môi trường phát triển bền vững, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức mà còn góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. EVN sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương triển khai nhiều chương trình tiết kiệm điện, đồng thời khuyến khích cán bộ, công nhân viên và khách hàng tích cực tham gia cuộc thi.

Các đại biểu tham dự lễ phát động

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi – Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị nhấn mạnh: “Trong bối cảnh thế giới đối mặt với biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên và áp lực chuyển đổi xanh, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không chỉ là nhu cầu cấp thiết, mà còn là giải pháp chiến lược của mỗi quốc gia. Đây vừa là điều kiện quan trọng để đảm bảo an ninh năng lượng, vừa là chìa khóa để đạt mục tiêu phát triển bền vững, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp”.

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi cũng cho rằng việc tổ chức cuộc thi trực tuyến là hình thức truyền thông sáng tạo, tiết kiệm chi phí nhưng hiệu quả lan tỏa lớn, góp phần đưa quy định pháp luật nhanh chóng đi vào cuộc sống, hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt cơ hội, triển khai giải pháp tiết kiệm năng lượng, vừa giảm chi phí vận hành, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh.

Cuộc thi năm 2025 diễn ra từ ngày 2/10 đến 6/11, gồm 5 kỳ thi với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn. Ban Tổ chức kỳ vọng qua hình thức thi linh hoạt, sự kiện sẽ trở thành kênh truyền thông quan trọng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu tiết kiệm 8 – 10% tổng năng lượng tiêu thụ quốc gia giai đoạn 2019 – 2030, đồng thời đồng hành cùng Việt Nam trên lộ trình đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.