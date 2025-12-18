Chân dung những “thuyền trưởng” kiến tạo giá trị bền vững tại Generali Việt Nam

Tại Generali Việt Nam, đằng sau những con số tăng trưởng ấn tượng là những câu chuyện đầy cảm hứng về những người dẫn đường mang trong mình bản lĩnh, tâm huyết và khát vọng lan tỏa giá trị nhân văn.

Anh Vịnh, chị Hòe, anh Nam là điển hình của những thủ lĩnh xây dựng giá trị bền vững, tiếp nối sứ mệnh “Người bạn trọn đời” của Generali Việt Nam, nơi con người và khách hàng luôn được đặt ở vị trí trọng tâm của mọi định hướng phát triển.

Bản lĩnh người kiến tạo hệ thống giữa “tâm dịch”

Năm 2020, khi thị trường gần như “đóng băng” vì đại dịch, anh Nguyễn Văn Vịnh đã đưa ra một quyết định đầy bản lĩnh: rời vị trí Trưởng miền để bắt đầu hành trình xây dựng GenCasa Mỹ Đình với vai trò Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý. Đồng hành cùng anh trên chặng đường này là chị Đoàn Thu Phương - người vợ giàu kinh nghiệm đào tạo trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, đồng thời là điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp anh từng bước dẫn dắt GenCasa Mỹ Đình trở thành một trong những “mảnh ghép” quan trọng của Generali Việt Nam.

Từ những ngày đầu khi văn phòng chỉ có vài gương mặt trẻ, anh Vịnh đã lựa chọn cho mình một con đường rõ ràng: “Lãnh đạo bằng hệ thống - Đồng hành bằng trái tim.” Thay vì chạy theo những kết quả ngắn hạn, anh kiên trì xây dựng nền móng từ gốc rễ - bắt đầu bằng các quy trình minh bạch, chương trình đào tạo bài bản và chuẩn mực làm nghề theo tư duy MDRT (Million Dollar Round Table), nơi kỷ luật, đạo đức và giá trị bền vững luôn được đặt lên hàng đầu.

Chính sự kết hợp hài hòa giữa tư duy quản trị bài bản và một môi trường làm việc đề cao sự gắn kết, sẻ chia như gia đình đã giúp GenCasa Mỹ Đình từng bước lớn mạnh và duy trì đà tăng trưởng bền vững. Đội ngũ nơi đây đã xuất sắc lọt Top 2 GenCasa toàn quốc năm 2024 và dẫn đầu Top 1 trong 11 tháng đầu năm 2025. Thành công ấy không đến từ may mắn, mà từ cách anh Vịnh dẫn dắt đội ngũ và xây dựng GenCasa Mỹ Đình trở thành nơi hội tụ của những cá nhân cùng chung một tinh thần: “Sống tử tế - làm chuẩn chỉnh - gắn kết dài lâu.”

Làm nghề bằng trái tim, chân thành trong từng hành động

Là Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa Huế 3, chị Lê Thị Thu Hòe đến với nghề tư vấn bảo hiểm sau gần một thập kỷ gắn bó với bục giảng. Chính quãng thời gian làm giáo viên đã vun đắp cho chị khả năng lắng nghe bằng trái tim và truyền cảm hứng bằng sự chân thành. Khi cơ duyên đến với bảo hiểm nhân thọ vào năm 2016, chị nhận ra những giá trị ấy vẫn còn nguyên vẹn - chỉ khác rằng, thay vì gieo kiến thức, chị lựa chọn “gieo yêu thương và bình an cho từng gia đình Việt.”

Gần 5 năm gắn bó với GenCasa Huế 3, chị Hòe từng bước xây dựng nơi đây trở thành một ngôi nhà chung của hơn 600 tư vấn viên và 14 quản lý, được dẫn dắt bằng tinh thần gắn kết, tử tế và minh bạch. Với đội ngũ, chị luôn tâm niệm: “Chỉ khi mỗi người có kiến thức vững vàng, hiểu sản phẩm thấu đáo và làm nghề bằng tâm sáng, họ mới có thể mang lại giá trị thật cho khách hàng.” Còn với khách hàng, chị giữ một triết lý nhất quán: “Khách hàng không chỉ là người tham gia hợp đồng, mà là người thân trong đại gia đình GenCasa Huế 3.”

Chính sự kiên định với những giá trị cốt lõi ấy đã tạo nên một tập thể vững mạnh, liên tục ghi dấu bằng những thành quả xứng đáng - từ danh hiệu “GenCasa mới xuất sắc nhất 2022” đến việc trở thành thành viên Mega GA - nhóm Văn phòng Tổng Đại lý có thành tích vượt trội của Generali Việt Nam.

Luôn tự xem mình là một “chiến binh” với tinh thần học hỏi không ngừng và sẵn sàng chinh phục những cột mốc mới, hành trình của chị Hòe được minh chứng bằng 7 năm liên tiếp đạt danh hiệu MDRT, cùng nhiều thành tích nổi bật như Top Trưởng Ban Kinh doanh xuất sắc toàn quốc 4 năm liền và Top Quản lý xuất sắc 3 năm liên tiếp. Thế nhưng, với chị, niềm tự hào lớn nhất không nằm ở những con số, mà ở việc GenCasa Huế 3 đã đào tạo và nuôi dưỡng thêm nhiều thế hệ MDRT mới - những con người không chỉ theo đuổi chuẩn mực nghề nghiệp cao nhất, mà còn gìn giữ được cái tâm sáng và sự chân thành trong từng hợp đồng.

Các Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý của Generali Việt Nam đã và đang đặt nền móng cho một thế hệ tư vấn viên mới.

Phụng sự khách hàng bằng văn hóa tử tế và chuẩn mực

Giữ vai trò Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa Gò Vấp, anh Nguyễn Hải Nam là một trong những lãnh đạo gắn bó lâu năm với Generali Việt Nam. Hành trình 15 năm làm nghề và 8 năm dẫn dắt GenCasa Gò Vấp, anh Nguyễn Hải Nam vẫn giữ trọn tinh thần làm nghề bằng sự tử tế, kỷ luật và phụng sự bằng chính hành động của mình. Ngay từ những ngày đầu thành lập năm 2017, anh đã thúc đẩy GenCasa Gò Vấp phát triển bền vững nhờ sức mạnh từ chính nội tại - nơi lãnh đạo chân thật, đội ngũ gắn bó dài lâu và khách hàng đặt trọn niềm tin.

Từ khi văn phòng còn nhỏ với ít thành viên cho đến lúc GenCasa Gò Vấp phát triển lên đến hơn 250 tư vấn viên, anh Nam luôn giữ vững một nguyên tắc xuyên suốt: không chạy theo số lượng, mà đầu tư cho chất lượng. Văn hóa kinh doanh bằng trái tim, lan tỏa điều tử tế và phụng sự khách hàng bằng sự chuẩn mực đã trở thành nền tảng giúp GenCasa Gò Vấp duy trì tỷ lệ tái tục ấn tượng trong nhiều năm, có giai đoạn chạm mốc 96%.

Sự bền bỉ ấy được thể hiện qua những buổi đào tạo và các phiên coaching đầy tâm huyết, giúp đội ngũ không ngừng nâng cao năng lực và bản lĩnh. Cũng từ đó, Generali Việt Nam ghi nhận MDRT trọn đời đầu tiên - một dấu mốc mang ý nghĩa tập thể mà anh Nam luôn trân trọng.

Không chỉ hết mình vì khách hàng và đội ngũ, tinh thần ấy còn được anh lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng. Hình ảnh được nhắc đến nhiều nhất về anh chính là hành trình đạp xe xuyên Việt, chinh phục 1.831 km trong chiến dịch chung tay gây quỹ, xây trường cho em của The Human Safety Net. Là Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý đầu tiên thực hiện thử thách này, anh đã biến tinh thần phụng sự thành hành động cụ thể qua từng vòng bánh xe đầy quyết tâm. Từ nguồn cảm hứng ấy, GenCasa Gò Vấp tiếp tục nuôi dưỡng giá trị sẻ chia và liên tục dẫn đầu các hoạt động cộng đồng suốt 4 năm liền.

Hành trình của các Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý cho thấy vị thế của Generali Việt Nam không được đo bằng danh hiệu hay con số, mà được tạo dựng từ những con người làm nghề bằng sự tử tế. Chính họ, những nhà lãnh đạo tiêu biểu và đầy cảm hứng, đang từng ngày hiện thực hóa sứ mệnh “Người bạn trọn đời” của Generali, cùng nhau xây dựng một đội ngũ tư vấn tài chính chuyên nghiệp, tử tế và sẵn sàng đồng hành trọn vẹn cùng khách hàng trên khắp Việt Nam.