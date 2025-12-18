Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

EVNSPC khởi công Trạm biến áp 110kV Lại Sơn, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

P.V

Sáng 17/12, tại xã đảo Lại Sơn, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức Lễ khởi công công trình Trạm biến áp 110kV Lại Sơn, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang; ông Châu Hùng Kỳ - Chủ tịch UBND đặc khu Kiên Hải; đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương, UBND đặc khu Kiên Hải, ấp Bãi Nhà A cùng các đơn vị tư vấn, thi công.

Về phía EVNSPC, tham dự có ông Lê Hoàng Oanh - Thành viên Hội đồng thành viên; ông Đoàn Đức Hưng - Phó Tổng Giám đốc; lãnh đạo Công ty Điện lực An Giang, Ban Quản lý Dự án Điện lực miền Nam cùng đại diện các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc.

h1.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Công trình Trạm biến áp 110kV Lại Sơn

Báo cáo tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Thông - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Điện lực miền Nam cho biết, công trình Trạm biến áp 110kV Lại Sơn có tổng mức đầu tư hơn 101,4 tỷ đồng, quy mô công suất 2x25 MVA; tuyến đường dây 110kV đấu nối dài 0,03 km (2 mạch).

Khi đóng điện vận hành, trạm sẽ khai thác hiệu quả tuyến đường dây 110kV An Biên - Lại Sơn hiện đang vận hành ở cấp điện áp 22kV; qua đó cung cấp nguồn điện ổn định, liên tục, giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, dịch vụ, sản xuất, du lịch của người dân, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính, lực lượng biên phòng, cảnh sát biển trên đảo Lại Sơn và các đảo lân cận. Công trình cũng tạo động lực phát triển công nghiệp nhẹ, công nghiệp phụ trợ, hậu cần nghề cá và du lịch biển.

Đặc biệt, Trạm biến áp 110kV Lại Sơn sẽ là nguồn cấp điện từ lưới điện quốc gia cho xã đảo An Sơn - Nam Du thông qua Dự án cấp điện cho đảo An Sơn - Nam Du (dự kiến khởi công năm 2026), thay thế hoàn toàn các trạm phát điện diesel.

h4.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ khởi công

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang đánh giá cao nỗ lực của EVNSPC và Ban Quản lý Dự án Điện lực miền Nam trong việc đẩy mạnh đầu tư, phát triển hạ tầng lưới điện trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Hải, các công trình đưa điện lưới quốc gia ra đảo đã mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Sau khi có điện lưới, nhu cầu và công suất sử dụng điện của người dân tăng gấp hai đến ba lần so với thời điểm sử dụng máy phát diesel. Đời sống kinh tế tại các đảo được nâng lên rõ rệt, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng phát triển mạnh, nhu cầu đi lại tăng nhanh, đặc biệt trên đảo Lại Sơn. Các tuyến Rạch Giá - Lại Sơn, Nam Du đã được đầu tư tàu cao tốc chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.

Cũng theo ông Lê Thanh Hải, Trạm biến áp 110kV Lại Sơn phù hợp với quy hoạch tỉnh An Giang và quy hoạch phát triển điện lực, là mắt xích quan trọng hoàn thiện lưới điện đảo Lại Sơn, đồng thời tạo tiền đề triển khai các dự án kéo điện lưới quốc gia ra các đảo Nam Du, An Sơn. Sở Công Thương tỉnh An Giang cam kết đồng hành, theo dõi và hỗ trợ tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để dự án triển khai thuận lợi.

Phát lệnh khởi công dự án, ông Đoàn Đức Hưng - Phó Tổng Giám đốc EVNSPC gửi lời cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, chính quyền đặc khu Kiên Hải và sự đồng thuận của người dân xã đảo Lại Sơn trong suốt quá trình chuẩn bị dự án. Đồng thời, mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh và sự phối hợp của các đơn vị liên quan để công trình triển khai đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư.

h5.jpg
Hiện xã đảo Lại Sơn đã được cấp điện lưới quốc gia từ năm 2016 qua Đường dây 110kV An Biên - Xẻo Nhàu - Lại Sơn. Đường dây này đang vận hành ở cấp điện áp 22kV, cấp điện cho hơn 2.000 hộ dân đảo.

Theo ông Đoàn Đức Hưng, Trạm biến áp 110kV Lại Sơn có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng, quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. EVNSPC cam kết tập trung tối đa nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt để công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Lãnh đạo EVNSPC cũng yêu cầu Ban Quản lý Dự án Điện lực miền Nam, các nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát và các cơ quan liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, bảo đảm tiến độ và sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.

Giai đoạn 2026 - 2030, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh An Giang theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng hai con số, EVNSPC dự kiến đầu tư khoảng 13.000 tỷ đồng xây dựng các công trình điện. Trong đó có nhiều dự án trọng điểm như: Trạm biến áp 220kV Phú Quốc (dự kiến hoàn thành quý IV/2026); đóng điện 43 công trình lưới điện 110kV với tổng vốn đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng; đầu tư lưới điện trung, hạ thế và các hạng mục khác với kinh phí khoảng 7.500 tỷ đồng.

P.V
#điện lực #Lại Sơn #EVNSPC #trạm biến áp #An Giang

Cùng chuyên mục