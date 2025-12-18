EVNSPC khởi công Trạm biến áp 110kV Lại Sơn, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Sáng 17/12, tại xã đảo Lại Sơn, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức Lễ khởi công công trình Trạm biến áp 110kV Lại Sơn, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang; ông Châu Hùng Kỳ - Chủ tịch UBND đặc khu Kiên Hải; đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương, UBND đặc khu Kiên Hải, ấp Bãi Nhà A cùng các đơn vị tư vấn, thi công.

Về phía EVNSPC, tham dự có ông Lê Hoàng Oanh - Thành viên Hội đồng thành viên; ông Đoàn Đức Hưng - Phó Tổng Giám đốc; lãnh đạo Công ty Điện lực An Giang, Ban Quản lý Dự án Điện lực miền Nam cùng đại diện các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Công trình Trạm biến áp 110kV Lại Sơn

Báo cáo tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Thông - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Điện lực miền Nam cho biết, công trình Trạm biến áp 110kV Lại Sơn có tổng mức đầu tư hơn 101,4 tỷ đồng, quy mô công suất 2x25 MVA; tuyến đường dây 110kV đấu nối dài 0,03 km (2 mạch).

Khi đóng điện vận hành, trạm sẽ khai thác hiệu quả tuyến đường dây 110kV An Biên - Lại Sơn hiện đang vận hành ở cấp điện áp 22kV; qua đó cung cấp nguồn điện ổn định, liên tục, giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, dịch vụ, sản xuất, du lịch của người dân, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính, lực lượng biên phòng, cảnh sát biển trên đảo Lại Sơn và các đảo lân cận. Công trình cũng tạo động lực phát triển công nghiệp nhẹ, công nghiệp phụ trợ, hậu cần nghề cá và du lịch biển.

Đặc biệt, Trạm biến áp 110kV Lại Sơn sẽ là nguồn cấp điện từ lưới điện quốc gia cho xã đảo An Sơn - Nam Du thông qua Dự án cấp điện cho đảo An Sơn - Nam Du (dự kiến khởi công năm 2026), thay thế hoàn toàn các trạm phát điện diesel.

Các đại biểu tham dự Lễ khởi công

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang đánh giá cao nỗ lực của EVNSPC và Ban Quản lý Dự án Điện lực miền Nam trong việc đẩy mạnh đầu tư, phát triển hạ tầng lưới điện trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Hải, các công trình đưa điện lưới quốc gia ra đảo đã mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Sau khi có điện lưới, nhu cầu và công suất sử dụng điện của người dân tăng gấp hai đến ba lần so với thời điểm sử dụng máy phát diesel. Đời sống kinh tế tại các đảo được nâng lên rõ rệt, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng phát triển mạnh, nhu cầu đi lại tăng nhanh, đặc biệt trên đảo Lại Sơn. Các tuyến Rạch Giá - Lại Sơn, Nam Du đã được đầu tư tàu cao tốc chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.

Cũng theo ông Lê Thanh Hải, Trạm biến áp 110kV Lại Sơn phù hợp với quy hoạch tỉnh An Giang và quy hoạch phát triển điện lực, là mắt xích quan trọng hoàn thiện lưới điện đảo Lại Sơn, đồng thời tạo tiền đề triển khai các dự án kéo điện lưới quốc gia ra các đảo Nam Du, An Sơn. Sở Công Thương tỉnh An Giang cam kết đồng hành, theo dõi và hỗ trợ tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để dự án triển khai thuận lợi.

Phát lệnh khởi công dự án, ông Đoàn Đức Hưng - Phó Tổng Giám đốc EVNSPC gửi lời cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, chính quyền đặc khu Kiên Hải và sự đồng thuận của người dân xã đảo Lại Sơn trong suốt quá trình chuẩn bị dự án. Đồng thời, mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh và sự phối hợp của các đơn vị liên quan để công trình triển khai đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư.

Hiện xã đảo Lại Sơn đã được cấp điện lưới quốc gia từ năm 2016 qua Đường dây 110kV An Biên - Xẻo Nhàu - Lại Sơn. Đường dây này đang vận hành ở cấp điện áp 22kV, cấp điện cho hơn 2.000 hộ dân đảo.

Theo ông Đoàn Đức Hưng, Trạm biến áp 110kV Lại Sơn có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng, quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. EVNSPC cam kết tập trung tối đa nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt để công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Lãnh đạo EVNSPC cũng yêu cầu Ban Quản lý Dự án Điện lực miền Nam, các nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát và các cơ quan liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, bảo đảm tiến độ và sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.