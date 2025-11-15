2.000 vận động viên ở 5 phường TPHCM thi tài thể thao, hướng tới Đại hội thành phố

TPO - Đại hội Thể dục thể thao thu hút sự tham gia tranh tài của khoảng 2.000 vận động viên là công dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn liên phường: Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Bình Lợi Trung và Bình Quới. Đại hội diễn ra với 8 môn thi đấu gồm bóng bàn, bóng đá, bơi lội, cầu lông, cờ tướng, điền kinh, kéo co và pickleball.

Sáng 15/11, Đại hội Thể dục Thể thao liên phường năm 2025 gồm các phường Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Bình Lợi Trung và Bình Quới (TPHCM) đã chính thức khai mạc và khởi tranh thi đấu môn đầu tiên. Đại hội do UBND các phường trên phối hợp tổ chức, hướng đến Đại hội Thể dục thể thao TPHCM lần thứ X.

Đại hội nhằm mục tiêu thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi giữa các phường, đồng thời phát hiện, tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu tham gia Đại hội Thể dục thể thao cấp thành phố trong thời gian tới.

Đại hội thu hút sự tham gia tranh tài của khoảng 2.000 vận động viên là công dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn liên phường; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố, Trung ương trên địa bàn liên phường Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Bình Lợi Trung và Bình Quới.

Hơn 1.000 bà con cô bác, cán bộ, đoàn viên, học sinh trên địa bàn các phường tham dự lễ khai mạc đại hội, sáng 15/11. Ảnh: Ngô Tùng

Diễn ra từ ngày 15/11- 30/12, đại hội tổ chức 8 môn thi đấu gồm bóng bàn, bóng đá, bơi lội, cầu lông, cờ tướng, điền kinh, kéo co và pickleball.

Phát biểu khai mạc đại hội, bà Nguyễn Thị Ngọc Loan - Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ văn hóa - thể thao phường Bình Thạnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao liên phường năm 2025 - cho biết, đại hội được tổ chức 4 năm một lần nhằm đánh giá phong trào thể dục thể thao quần chúng, biểu dương tinh thần rèn luyện sức khỏe, ý chí thi đấu trung thực, cao thượng của các vận động viên. Đây cũng là cơ hội để các địa phương giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng cộng đồng văn minh, khỏe mạnh.

Trưởng Ban Tổ chức đại hội - bà Nguyễn Thị Ngọc Loan phát biểu khai mạc đại hội.

Thay mặt các địa phương, ông Vũ Ngọc Tuất - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh - thực hiện nghi thức thắp đuốc đại hội.

Bà Loan nêu rõ, Ban Tổ chức đại hội sẽ nỗ lực hết mình để tổ chức thành công đại hội, đảm bảo an toàn, đoàn kết, trung thực và cao thượng, đúng với tinh thần thể thao và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. “Với tinh thần Đoàn kết - Giao lưu - Tiến bộ, tôi tin tưởng các vận động viên sẽ thi đấu hết mình, trung thực, đoàn kết, thể hiện tinh thần thể thao cao đẹp”, bà Loan nói.

Lãnh đạo 5 phường trao cờ và quà lưu niệm đến các đoàn tham gia đại hội.