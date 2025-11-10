Tuyên dương thầy giáo 9x đoạt chức vô địch Vovinam thế giới

TPO - Lãnh đạo xã Bình Lợi (TPHCM) khẳng định thành tích của thầy giáo Nguyễn Tứ Cường không chỉ là kết quả của tài năng và sự rèn luyện bền bỉ, mà còn là biểu tượng của tinh thần “Vovinam – Nhân võ đạo”.

Sáng 10/11, UBND xã Bình Lợi (TPHCM) tổ chức buổi lễ tuyên dương và khen thưởng thầy giáo Nguyễn Tứ Cường, vận động viên đội tuyển Vovinam quốc gia, giáo viên Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Bình Chánh - vừa đạt Huy chương Vàng giải Vô địch Vovinam Thế giới lần thứ 8 - năm 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hương Thảo - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Lợi - nhấn mạnh, trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982–20/11/2025), địa phương càng tự hào hơn khi cùng nhau vinh danh một tấm gương nhà giáo tiêu biểu, người đã mang vinh quang về cho đất nước, cho nhà trường và cho quê hương Bình Lợi thân yêu.

Buổi lễ vinh danh, tuyên dương diễn ra trong buổi chào cờ đầu tuần tại Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Bình Chánh, nơi thầy giáo Nguyễn Tứ Cường đang công tác. Ảnh: Xã Bình Lợi



Bà Thảo thông tin, ngày 4/11 vừa qua, tại Giải Vô địch Vovinam Thế giới lần thứ 8 diễn ra tại Bali, Indonesia, thầy giáo Nguyễn Tứ Cường đã xuất sắc giành Huy chương Vàng, mang vinh dự to lớn cho Vovinam Việt Nam, cho TPHCM và đặc biệt là Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục Thể thao Bình Chánh, nơi thầy đang giảng dạy và huấn luyện các thế hệ học sinh năng khiếu của trường.

“Thành tích này không chỉ là kết quả của tài năng và sự rèn luyện bền bỉ, mà còn là biểu tượng của tinh thần “Vovinam – Nhân võ đạo”. Thầy Cường là tấm gương của người vừa dạy chữ, vừa dạy đạo, vừa truyền đam mê và bản lĩnh sống cho học trò. Thầy không chỉ mang vinh quang về cho đất nước, mà còn góp phần tô thắm thêm truyền thống hiếu học và tinh thần thể thao của địa phương”, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Lợi khẳng định và cho rằng thành tích của thầy Cường là nguồn động viên, là ngọn lửa truyền cảm hứng để mỗi em học sinh nỗ lực hơn trong học tập và rèn luyện.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Lợi Trương Minh Tước Nguyên (thứ 3 từ trái qua) cùng lãnh đạo xã và thầy cô nhà trường chúc mừng thầy Nguyễn Tứ Cường (giữa).

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Bình Lợi Nguyễn Kim Xuân trao quà mừng của Liên đoàn Vovinam Việt võ đạo TPHCM đến thầy giáo Nguyễn Tứ Cường. Ảnh: Xã Bình Lợi

Ông Dương Hoài Bảo - Hiệu trưởng Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Bình Chánh - ghi nhận thầy Nguyễn Tứ Cường là một huấn luyện viên rất tốt trong công tác chuyên môn, là một giáo viên có nền tảng về giáo dục thể chất và sư phạm tốt. Thành tích vừa rồi của thầy Cường là danh dự cá nhân đồng thời cũng đem lại vinh dự lớn cho nhà trường và xã Bình Lợi.

Từ niềm vui này, ông Bảo gửi gắm các em học sinh của trường, đặc biệt là các em học sinh năng khiếu, các em học sinh đang tham gia đội tuyển Vovinam của trường tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện để mai sau có thể đóng góp vào thành tích chung của nhà trường, của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Bình Lợi Nguyễn Kim Xuân cho biết, thầy giáo Nguyễn Tứ Cường mới chuyển về công tác tại trường và là một giáo viên chịu khó, tâm huyết với cơ sở xa địa bàn trung tâm.

Dịp này, UBND xã Bình Lợi đã trao tặng giấy khen biểu dương thành tích xuất sắc của thầy Nguyễn Tứ Cường, người góp phần lan tỏa tinh thần thể thao và nghề giáo.

Thầy giáo - giáo viên, huấn luyện viên Nguyễn Tứ Cường đoạt thành tích ấn tượng tại Giải Vô địch Vovinam Thế giới lần thứ 8 - năm 2025 tại Bali (Indonesia). Ảnh: FBNV

Ngày 4/11, tại Bali (Indonesia), vận động viên - thầy giáo Nguyễn Tứ Cường đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành Huy chương Vàng Giải Vô địch Vovinam Thế giới lần thứ 8, mở màn thành công cho đội tuyển Vovinam Việt Nam.

Thầy giáo Nguyễn Tứ Cường (sinh năm 1999) sở hữu bảng thành tích ấn tượng trong sự nghiệp thể thao: Huy chương Vàng Giải vô địch quốc gia nhiều năm, Huy chương Bạc SEA Games 32, Huy chương Vàng Giải vô địch Vovinam Thế giới 2023, Huy chương Vàng Giải vô địch Vovinam châu Á 2024. Nam vận động viên ưu tú cũng nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2024.