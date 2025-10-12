Sôi nổi hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM

TPO - Hòa chung không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều sự kiện thể thao đã và đang diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân trong và ngoài khu vực tham gia.

Ngày 12/10, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Bình Dương (phường Bình Dương, TPHCM) diễn ra Lễ khai mạc Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đến dự Lễ khai mạc có ông Nguyễn Hữu Đạt – Trưởng CQĐD Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại TPHCM; ông Hoàng Xuân Lương - Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam; ông Mai Bá Hùng - UVTV, Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam; ông Cao Văn Chóng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức Hội thao; bà Hà Thanh – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TPHCM; ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; ông Huỳnh Minh Chín – Phó Giám đốc Sở Y Tế TPHCM; ông Ngô Quang Vinh - Ủy viên Ban Kiểm tra, Ủy ban Olympic Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Lợi – Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương; đến tham dự còn có đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể TPHCM; lãnh đạo các xã, phường; các Hội, Liên đoàn thể thao Thành phố; các doanh nghiệp đồng hành; các trưởng đoàn, huấn luyện viên và hơn 1.000 vận động viên.

Ông Hoàng Xuân Lương, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam phát biểu tại hội thao.

Ông Cao Văn Chóng, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phát biểu khai mạc hội thao.

Phát biểu khai mạc Hội thao, ông Cao Văn Chóng chia sẻ “Thể dục thể thao (TDTT) không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất mà còn là món ăn tinh thần lành mạnh, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng phong phú. Hơn thế nữa, TDTT còn là sợi dây kết nối con người, thắt chặt tình đoàn kết, rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần đồng đội, ý chí kiên cường, lối sống cao thượng. Trong không khí sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố, sự kiện hôm nay là hoạt động thiết thực, như một lời chúc tốt đẹp nhất cho một giai đoạn mới với sức sống mới, khí thế mới, tầm nhìn mới, quyết tâm mới và thành công mới”.

Được biết, những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội, phong trào TDTT trên địa bàn TPHCM (trong đó có khu vực Bình Dương cũ) ngày càng phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; TDTT cho mọi người lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng với nhiều hoạt động được tổ chức sôi nổi như các Giải chạy bộ; Lễ phát động toàn dân tập luyện môn Bơi, phòng, chống đuối nước trẻ em; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân,…

Bên cạnh đó, Thể thao thành tích cao của thành phố luôn ở vị trí tốp đầu của cả nước, đạt nhiều thành tích cao quý tại đấu trường quốc gia, quốc tế, nhiều vận động viên đã mang vinh quang về cho địa phương và đất nước, gần đây nhất là chức vô địch thế giới lịch sử của kỳ thủ Lại Lý Huynh tại giải Cờ tướng vô địch thế giới năm 2025 được tổ chức tại Trung Quốc.

Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với chuỗi hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo vận động viên tham gia, đặc biệt là phần lớn các hoạt động này được tổ chức từ nguồn lực xã hội hóa. Mở đầu là chương trình Thể thao cộng đồng (gồm có chạy bộ, thi kéo co) với hơn 1.000 vận động viên là cán bộ công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tham gia; Ngay sau đó là Liên hoan Thể dục dưỡng sinh và Yoga, với sự góp mặt của hơn 450 vận động viên đến từ 33 đơn vị trên địa bàn thành phố, từng tiết mục được dàn dựng công phu, đồng đều, kết hợp hài hòa giữa động tác và âm nhạc, thể hiện sự đầu tư bài bản của các đội nhóm, các bài biểu diễn không chỉ mang lại sự thư thái, nhẹ nhàng mà còn lan tỏa thông điệp về lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể mỗi ngày.

Các VĐV tranh tài tại hội thao

Tiết mục biểu diễn từ Liên đoàn Thể dục dưỡng sinh và Yoga TPHCM

Song song đó là giải Pickleball Dinknutrition Open TPHCM, giải đấu quy tụ hơn 200 vận động viên từ các đơn vị, câu lạc bộ, doanh nghiệp trong khu vực. Dù là môn thể thao mới tại Việt Nam, nhưng Pickleball đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm nhờ tính chất linh hoạt, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Hệ thống sân thi đấu, trọng tài, bộ phận kỹ thuật đều được chuẩn bị kỹ lưỡng đã tạo nên một giải đấu hấp dẫn, lan tỏa mạnh mẽ

Nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra trong tháng 10

Giải Các CLB Vovinam TPHCM với sự tham gia của hơn 150 VĐV đến từ 14 đơn vị; Giải Đường chạy sắc màu “Color Run EcoLakes 2025” với sự tham gia của ông Firdauz Othman, Tổng lãnh sự Malaysia tại TPHCM và hơn 2.000 người đam mê chạy bộ; Giải Quần vợt Doanh nghiệp - Doanh nhân TP Hồ Chí Minh 2025 với sự tham dự của gần 100 vận động viên là lãnh đạo, doanh nhân, nhà báo, công chức, văn nghệ sỹ trên địa bàn thành phố.Ngoài ra, các hoạt động TDTT quốc tế cũng diễn ra rộn ràng trong tháng 10 như: đăng cai Trận đấu Vòng loại Asian Cup 2027 giữa Đội tuyển Quốc gia Việt Nam và Đội tuyển Quốc gia Nepal (ngày 09/10 và 14/10); đăng cai Vòng loại bảng D Giải bóng đá nữ U17 Châu Á năm 2026, giải diễn ra từ ngày 13/10 đến ngày 17/10 trên Sân vận động Bình Dương với sự tham gia của đội tuyển U17 Việt Nam, U17 Guam và U17 Hồng Kông (Trung Quốc). Đến tháng 12/2025 tại sân bóng đá Trung tâm hành chính Bình Dương diễn ra Giải bóng đá quốc tế U13 Việt Nam Nhật Bản 2025 với sự tham gia của 6 đội bóng trong nước và 6 đội bóng nước ngoài,…

Các hoạt động TDTT thu hút đông đảo VĐV tham gia

Tại khu vực trung tâm TPHCM (phường Sài Gòn) đang diễn ra các hoạt động ý nghĩa như: Tuần lễ “Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc” hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Hoạt động TDTT người cao tuổi, thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2025 trên địa bàn TPHCM”; Tổ chức Sinh hoạt chuyên đề “Công chức, Viên chức, Người lao động ngành Thể dục thể thao TPHCM quyết tâm thực hiện hiệu quả cuộc cách mạng toàn diện, đồng bộ về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và Chuyên đề “Tổ quốc trong tim - niềm tin chiến thắng trên đấu trường thể thao”;...

Với nhiều hoạt động thể thao sôi nổi, phong phú từ sự năng động của địa phương và sự chung tay của các liên đoàn, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp,... thể thao TPHCM đang lan tỏa nhiều giá trị tích cực đến cộng đồng, từng bước khẳng định vị thế đặc biệt của thể thao tại một siêu đô thị sau hợp nhất, góp phần quan trọng vào sự phát triển của thể thao Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Hội thao được tổ chức thành công tốt đẹp, lan tỏa tinh thần thể thao, đoàn kết, phấn khởi, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.