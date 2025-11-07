Năm 2025 thành công rực rỡ của thể thao CAND với nhiều dấu ấn đậm nét

TPO - Ngày 7/11 tại Hội trường Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF - Bộ Công an (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam.

Tại Hội nghị, Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB đã nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ công an vì có nhiều đóng góp trong tổ chức giải Bóng đá Công an, Cảnh sát các nước Asean mở rộng năm 2025.

Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả hoạt động trong năm 2025, biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc và triển khai một số công tác trọng tâm năm 2026, góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào thể thao CAND, đóng góp vào nền thể thao nước nhà.

Năm 2025, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội; sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Bộ VH-TT-DL; sự hỗ trợ, đồng hành của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài lực lượng CAND, Hiệp hội Thể thao CAND tiếp tục đạt được nhiều thành tích, khẳng định vị trí và ghi dấu ấn đậm nét trên nhiều phương diện qua đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài và bền vững của thể thao CAND Việt Nam.

Trong năm 2025, Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam đã đồng hành, hỗ trợ các vận động viên tham gia 81 giải thể thao trong nước và quốc tế, đạt 620 huy chương (gồm 233 HCV, 165 HCB, 222 HCĐ), bao gồm 206 HCV, 151 HCB, 202 HCĐ tại 64 giải trong nước, 27 HCV, 14 HCB, 20 HCĐ tại 17 giải quốc tế.

Bên cạnh đó, Hiệp hội đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thành công giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng, với đội tuyển CAND Việt Nam II xuất sắc vô địch; giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế, quy tụ hàng trăm VĐV đến từ hơn 10 quốc gia châu Á (đội bóng chuyền CAND giành HCB).

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Hải Bình đề cao thành tích của Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam trong năm 2025.

Ngoài ra, Hiệp hội còn mở rộng hợp tác với doanh nghiệp trong nước, xác lập dấu mốc quan trọng trong chiến lược xã hội hóa thể thao, mở ra cơ hội liên kết phát triển bền vững giữa lực lượng vũ trang và khối tư nhân; tăng cường hợp tác quốc tế chuyên sâu khi làm việc và triển khai biên bản ghi nhớ với tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam - Nhật Bản (FAVIJA) cũng như Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Liên bang Nga.

Tại hội nghị, thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, thể thao CAND Việt Nam có nhiều nhiệm vụ quan trọng trong năm 2026, trong đó trọng tâm là hướng tới xây dựng trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao CAND hiện đại, triển khai phong trào thể dục thể thao trong toàn bộ lực lượng, gắn với quần chúng nhân dân, quy hoạch mạng lưới đào tạo, huấn luyện thể thao trong CAND, xác định môn thể thao thế mạnh để đầu tư có chiến lược, lâu dài...

Trong năm 2026, Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", chủ động phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh tổ chức các giải thể thao phong trào với quy mô lớn, nâng cao tính chuyên nghiệp; phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục, thể thao trong lực lượng CAND và nhân dân.

Hiệp hội cũng chủ động phát hiện đội ngũ HLV, VĐV có khả năng giành huy chương hướng tới thể thao thành tích cao; từng bước chuyên nghiệp hóa trong công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và tổ chức thi đấu; nâng cao chất lượng thành tích thể thao thành tích cao. Phấn đấu xếp hạng toàn đoàn trong 6 đơn vị dẫn đầu tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026., Cùng với đó, khẳng định vị thế của thể thao CAND Việt Nam trên đấu trường quốc tế; chuẩn bị vững chắc cho lộ trình đăng cai Đại hội Thể thao cảnh sát và cứu hỏa thế giới.