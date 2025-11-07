Hơn 2.500 vận động viên quốc tế tham dự Giải marathon Di sản Hà Nội

Mùa giải 2025, Giải marathon Di sản Hà Nội có sự tăng trưởng vượt bậc với 2.500 vận động viên quốc tế đến từ gần 70 quốc gia tham dự, gần gấp đôi so với năm 2024, trở thành giải chạy có số lượng vận động viên quốc tế lớn nhất Việt Nam.

Là giải chạy thành viên trong hệ thống Standard Chartered Marathon danh tiếng thế giới, Giải marathon Di sản Hà Nội đã khẳng định vị thế marathon Việt Nam trên bản đồ marathon thế giới, đưa Việt Nam trở thành điểm đến yêu thích của các vận động viên quốc tế.

Trong nỗ lực không ngừng để nâng tầm giải đấu, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho các vận động viên, Giải marathon Di sản Hà Nội 2025 có cung đường xuất phát - về đích tại Cung Thể thao Quần Ngựa với lộ trình ven Hồ Tây dài gần 10km bằng phẳng, được đánh giá là một trong những cung đường đẹp nhất Thủ đô. Đây hứa hẹn sẽ là địa điểm lý tưởng để các vận động viên lập nên những kỷ lục mới trong hành trình chinh phục Giải Marathon Di sản Hà Nội 2025. Bên cạnh đó, cung đường chạy được kiểm tra, đo đạc và hiệu chỉnh kỹ thuật đảm bảo tiêu chuẩn của Hiệp hội Marathon và Chạy Đường dài Quốc tế (AIMS).

Ngoài các giá trị thể thao và du lịch, giải năm nay còn tiếp tục theo đuổi sứ mệnh cộng đồng với chuỗi hoạt động ý nghĩa. Đó là chương trình “Trao giày cũ – Nhận niềm vui” nhằm thu gom giày cũ làm sạch và tặng trẻ em vùng khó khăn; hoạt động “The Leaders Run” gây quỹ thiện nguyện từ các lãnh đạo doanh nghiệp tham gia giải chạy; chương trình “Thắp sáng đường chạy” đồng hành cùng người khiếm thị; và cuộc thi hợp xướng “Thanh âm Di sản” tôn vinh sự kết nối giữa âm nhạc – văn hóa – thể thao.

Giải sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 7-9/11 với ngày 8/11 dành cho các vận động viên tham gia cự ly 5km và trẻ em chạy 2,1km, còn các vận động viên tranh tài các cự ly 42km, 21km và 10km vào ngày 9/11. Hệ thống giải thưởng cũng vô cùng phong phú, dành cho nhiều đối tượng với tổng giá trị lên đến hơn 1 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật giá trị.