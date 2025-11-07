FIFA phê duyệt hồ sơ nhập tịch, sao trẻ từng khoác áo U19 Anh chính thức đầu quân cho tuyển Thái Lan

TPO - FIFA vừa gửi tới LĐBĐ Thái Lan văn bản xác nhận Jude Soonsup-Bell, tiền đạo từng khoác áo đội trẻ Chelsea và U19 Anh, đã hoàn tất thủ tục đổi đội tuyển. Theo đó, Jude Soonsup-Bell đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Thái Lan thi đấu ở các sự kiện quốc tế.

Jude Soonsup-Bell có ông là người Thái Lan. Anh sinh ra và lớn lên tại Anh. Tiền đạo 20 tuổi này theo học ở Học viện Chelsea, sau đó là Tottenham. Trong thời gian này, anh được gọi lên đội U16, U18 và U19 Anh và trong tất cả các màu áo, Jude Soonsup-Bell đều ghi bàn. Với chiều cao 1m84 cùng đôi chân khéo léo, Jude Soonsup-Bell được xem là một “ngọc thô” sáng giá của bóng đá Anh.

Tuy nhiên những năm gần đây, Jude Soonsup-Bell có dấu hiệu chững lại. Nếu như những đồng đội cũ Lewis Hall (Newcastle), Kaide Gordon (Liverpool)… đang thăng tiến và bắt đầu được ra mắt ở Ngoại hạng Anh thì Jude Soonsup-Bell chỉ được Grimsby Town, đội bóng thi đấu ở hạng Tư của xứ sương mù, chiêu mộ. Jude Soonsup-Bell xuất hiện ở danh sách đăng ký trận gặp MU (thắng luân lưu tại Cúp Liên đoàn Anh) nhưng không được vào sân.

Madam Pang đã thuyết phục thành công Jude Soonsup-Bell khoác áo tuyển Thái Lan

Sau đó, anh có 10 lần xuất hiện trên mọi mặt trận, chưa ghi được bàn nào cho Grimsby Town. Trong bối cảnh đó, LĐBĐ Thái Lan đã tiếp cận Jude Soonsup-Bell và nỗ lực thuyết phục anh chuyển sang khoác áo đội tuyển xứ chùa vàng. Jude Soonsup-Bell có lẽ hiểu anh đang cạn hy vọng đầu quân cho đội tuyển Anh nên sau cuộc làm việc với chủ tịch Madam Pang, ngôi sao trẻ này đã gật đầu.

Thủ tục tiến hành để Jude Soonsup-Bell chuyển đổi liên đoàn lập tức được tiến hành. Do Jude Soonsup-Bell đáp ứng các yêu cầu về huyết thống của FIFA nên cầu thủ này nhanh chóng được phê duyệt khoác áo đội tuyển Thái Lan. Và hôm nay (7/11), FIFA xác nhận Jude Soonsup-Bell đủ điều kiện khoác áo Voi chiến. Anh xuất hiện ở danh sách triệu tập cho trận gặp Sri Lanka trong tháng 11.

Như vậy, danh sách triệu tập của tân HLV Anthony Hudson có 2 cái tên nhập tịch, gồm Nicholas Mickelson và Jude Soonsup-Bell. Bản danh sách này cũng chứng kiến sự trở lại của các cựu binh như Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và Sarach Yooyen.