Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

NÓNG: HLV Ishii bị sa thải khỏi vị trí HLV trưởng đội tuyển Thái Lan

Đặng Lai

TPO - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa chia tay HLV trưởng đội tuyển quốc gia: Masatada Ishii. Quyết định này đã được truyền thông xứ chùa vàng thông báo rộng rãi.

566226447-790621547185145-1120845976917392311-n.jpg

Ban giám đốc của FAT, dẫn đầu bởi phó chủ tịch Chanwit Pholchiwin, đã có cuộc họp với Masatada Ishii tại văn phòng FAT vào hôm nay. Cuộc họp thông báo cho HLV trưởng người Nhật Bản về việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Lý do được đưa ra là là phong cách quản lý của ông không còn phù hợp với đội bóng, và thành tích của Voi chiến không đáp ứng được kỳ vọng. Tờ Matichon viết: “Theo đánh giá của ban kỹ thuật đội tuyển, công việc quản lý của Masatada Ishii đã không đáp ứng được kỳ vọng trong khi thành tích chung của Masatada Ishii kể từ khi tiếp quản Voi chiến không ấn tượng. Nhà cầm quân Nhật Bản chỉ thắng 16 trong tổng số 30 trận, tỷ lệ đạt 53%”.

ĐT Thái Lan, ảnh FAT.jfif.jpeg
Thái Lan chỉ thắng 16/30 trận dưới thời HLV Ishii

Hầu hết trong số những chiến dịch mà Masatada Ishii đã tham dự, ông đều gây thất vọng. Tại ASEAN Cup 2024, Thái Lan được kỳ vọng có thể đánh bại Việt Nam để vô địch nhưng cuối cùng, đội bóng này thua cả 2 trận chung kết. Masatada Ishii bị coi là có tác động đến một trong những quyết định gây tranh cãi nhất bóng đá Đông Nam Á khi yêu cầu các cầu thủ không “nhường” lại 1 bàn thắng cho đối phương sau khi Supachok ghi bàn thiếu fair-play.

Tại chung kết King’s Cup 2025, ông cũng không thể giúp đội nhà vượt qua Iraq để giành chức vô địch. So với HLV Mano Polking, người giúp Thái Lan 2 lần vô địch Đông Nam Á, rõ ràng những gì Ishii làm được khiêm tốn hơn nhiều.

Trong buổi họp vừa qua, bên cạnh việc thông báo sa thải Masatada Ishii, FAT cũng nêu kế hoạch chọn HLV mới. Cơ quan này khẳng định họ sẽ “lựa chọn và xem xét HLV mới càng sớm càng tốt để đảm bảo tính liên tục của đội”. Trước loạt FIFA Days tháng 11, nhiều khả năng tân HLV trưởng của Thái Lan sẽ được công bố.

Chặng đường ngắn ngủi của HLV Ishii tại đội tuyển Thái Lan

Nhận nhiệm vụ: Tháng 12/2023

Trận thua nặng nề nhất: 0-5 trước Nhật Bản

Trận đấu thất vọng nhất: 2-3 trước Việt Nam, 1-3 trước Turkmenistan, 1-1 trước Lào

Trận đấu ấn tượng nhất: Hòa 0-0 với Saudi Arabia

Danh hiệu: King’s Cup 2024.

Đặng Lai
#HLV Ishii #đội tuyển Thái Lan #sa thải HLV #bóng đá Thái Lan #King’s Cup #bóng đá Đông Nam Á #Thái Lan #Việt Nam #Ishii

Xem thêm

Cùng chuyên mục