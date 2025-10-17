Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đội tuyển nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33

Trọng Đạt
TPO - Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ chính thức tập trung từ ngày 21/10 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 tới.

Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Mai Đức Chung, danh sách 27 cầu thủ đã được gửi lên Cục Thể dục Thể thao. Đáng chú ý, không có cầu thủ nào thuộc biên chế CLB TP Hồ Chí Minh, do đội bóng này sẽ tham dự Giải CLB nữ châu Á 2025/26 vào trung tuần tháng 11.

Trong ban huấn luyện, HLV Mai Đức Chung tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các cộng sự giàu kinh nghiệm như HLV Đoàn Minh Hải, HLV trẻ - cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Ngọc Anh, HLV thể lực Cedric Serge Christian Roger cùng một bác sĩ đi cùng đội.

Chia sẻ trước đợt hội quân, HLV Mai Đức Chung cho biết đây là lần tập trung thứ ba trong năm 2025 nhằm chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch SEA Games.

“Lần này, chúng tôi gọi nhiều gương mặt trẻ triển vọng đã thể hiện tốt ở các giải đấu gần đây. Hy vọng các em sẽ nỗ lực tập luyện, phấn đấu để có tên trong danh sách tham dự SEA Games. Trong khi đó, các cầu thủ kỳ cựu cũng luôn sẵn sàng nhường chỗ cho lớp trẻ tài năng kế cận", ông Chung chia sẻ.

Nhà cầm quân kỳ cựu khẳng định mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn là hướng đến ngôi vị cao nhất tại SEA Games 33.

“Các đối thủ trong khu vực đều đầu tư mạnh, thậm chí nhập tịch nhiều cầu thủ để gia tăng sức mạnh. Cầu thủ Việt Nam có thể thiệt thòi về thể hình, nhưng chúng ta có tinh thần, ý chí, sự khéo léo và nhanh nhẹn. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tạo điều kiện để đội được đi tập huấn, thi đấu giao hữu quốc tế, giúp cầu thủ cọ xát và tích lũy kinh nghiệm quý giá", ông Chung nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, toàn đội sẽ hội quân sáng 21/10 và có buổi tập đầu tiên vào chiều cùng ngày. Ngày 20/11, đội tuyển nữ quốc gia sẽ lên đường sang Nhật Bản tập huấn, dự kiến thi đấu 3 trận giao hữu với các CLB nữ hàng đầu của nước bạn.

Trọng Đạt
#đội tuyển nữ Việt Nam #SEA Games 33 #bóng đá nữ Việt Nam #chuẩn bị thi đấu #đào tạo bóng đá nữ #tập huấn quốc tế #giải đấu châu Á

