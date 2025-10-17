Indonesia tốn bao nhiêu tiền để sa thải HLV Kluivert?

Theo trang Mashable, Kluivert đang nhận lương khoảng 1,3 đến 1,5 tỷ rupiah Indonesia mỗi tháng (hơn 2 tỷ đồng), tương đương khoảng 18 tỷ rupiah Indonesia mỗi năm (hơn 29 tỷ đồng).



HLV Kluivert và PSSI đã ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm (đến tháng 1/2027), kèm điều khoản có thể gia hạn thêm một năm. Như vậy, PSSI phải đền bù phần tiền lương còn lại của Kluivert cho đến tháng 1/2027. PSSI sẽ tốn thêm bộn tiền vì sa thải phần còn lại của ban huấn luyện dưới triều đại HLV Kluivert.

Trước đó, PSSI bất ngờ sa thải HLV Shin, chỉ sau vài tháng gia hạn hợp đồng cho chiến lược gia Hàn Quốc. Hậu quả PSSI phải chịu là đền bù hơn 70 tỷ rupiah Indonesia (hơn 111 tỷ đồng), chưa kể các khoản đền bù cho các cộng sự của HLV Shin ở ban huấn luyện.

Báo chí Indonesia và cổ động viên bóng đá nước này từng chỉ trích PSSI vì quyết định sa thải HLV Shin, dẫn đến việc đền bù hợp đồng bằng khoản tiền lớn. Chỉ trong vài tháng, PSSI lặp lại điều tương tự với Kluivert. PSSI thiệt đủ đường vì bị hao hụt tài chính, nội bộ rối ren, trong khi mục tiêu lớn nhất của tuyển Indonesia đã hoàn toàn sụp đổ.

Tham vọng của Chủ tịch Thohir (phải) với Kluivert đã sụp đổ.

Sa thải HLV Shin và chiêu mộ Kluivert là ý tưởng của Chủ tịch Erick Thohir. Người đứng đầu PSSI nhận định HLV Shin không thể giao tiếp tốt và truyền đạt hoàn hảo ý tưởng cho dàn ngôi sao nhập tịch của Indonesia. Do đó, Kluivert được chọn với hy vọng là chỗ dựa đáng tin cậy cho nhiều tuyển thủ mang dòng máu Hà Lan.

Toan tính của PSSI đổ vỡ sau khi tuyển Indonesia không còn hy vọng dự World Cup 2026. Indonesia đã bất lực trong cuộc cạnh tranh ở vòng loại ba. Đến vòng loại 4, trận thua 0-1 trước Iraq khiến đội tuyển xứ vạn đảo chấm dứt tham vọng đứng nhì bảng để chơi trận play-off liên lục địa.

Ngay sau khi Indonesia hết hy vọng dự World Cup, hàng chục nghìn CĐV nước này gửi chữ ký online, đề nghị PSSI sa thải Kluivert.

Theo Bola.com, Chính phủ Indonesia một lần nữa can thiệp vào nội bộ PSSI, yêu cầu nhanh chóng bổ nhiệm HLV mới. Lần này, PSSI cần hướng đến mục tiêu dài hạn khi chiêu mộ HLV mới. Trước khi Kluivert mất việc ở PSSI, HLV Shin cũng bị sa thải ở quê nhà. Kịch bản HLV Shin tái hợp PSSI được nhiều CĐV Indonesia nhắc đến.