Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Ra mắt Vietnam Mid-Amateur Championship 2025: Sân chơi mới cho golfer trưởng thành Việt Nam

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 15/10, tại Hà Nội, Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) tổ chức họp báo công bố giải Vietnam Mid-Amateur Championship 2025, đánh dấu sự ra đời của một sân chơi hoàn toàn mới trong hệ thống Vietnam Amateur Series. Đây được xem là cột mốc quan trọng, mở ra hành trình phát triển mới cho phong trào golf nghiệp dư Việt Nam.

2-8469.jpg

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 8/11 tại sân FLC Golf Club Hạ Long - một trong những sân golf có cảnh quan ngoạn mục và độ thử thách cao, hứa hẹn mang đến trải nghiệm thi đấu ấn tượng cho các golfer tham dự.

Theo điều lệ, giải dành cho golfer nghiệp dư: nam từ 30 tuổi trở lên có Handicap Index không vượt quá 9.0, và nữ từ 25 tuổi trở lên có Handicap Index không vượt quá 15.0 tại thời điểm đăng ký.

Đây là nhóm golfer đại diện cho thế hệ trưởng thành: bản lĩnh, kinh nghiệm và vẫn cháy bỏng niềm đam mê với golf, hứa hẹn mang đến những màn so tài chất lượng, đậm tinh thần thể thao và “fair-play”.

san-golf-flc-ha-long-1.jpg
Sân FLC Golf Club Hạ Long.

Đại diện VGA cho biết, trong bức tranh golf Việt đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt ở nhóm golfer trẻ, những người liên tục khẳng định vị thế và thống trị các bảng xếp hạng trong nước, phong trào ấy là tín hiệu tích cực cho tương lai golf Việt Nam.

Tuy nhiên, song song với đó, cộng đồng golfer trưởng thành cũng cần một sân chơi riêng biệt, công bằng và đẳng cấp, để tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, khẳng định bản lĩnh và đóng góp cho sự phát triển chung của golf nước nhà.

Từ nhu cầu thực tế ấy, Vietnam Mid-Amateur Championship ra đời với mục tiêu kiến tạo một sân chơi chuyên môn cao, minh bạch và bền vững, nơi các golfer nghiệp dư, dù không theo đuổi con đường chuyên nghiệp, vẫn có thể thể hiện trình độ, chiến lược và tinh thần thi đấu đỉnh cao.

Giải đấu sẽ được tổ chức theo thể thức đấu gậy qua ba vòng đấu (54 hố). Sau 36 hố đầu tiên sẽ có nhát cắt loại, và chỉ 60 VĐV nam cùng 20 VĐV nữ có thành tích tốt nhất (bao gồm các trường hợp hòa) được tiếp tục thi đấu vòng cuối cùng.

Trọng Đạt
#Vietnam Mid-Amateur Championship #golf nghiệp dư Việt Nam #sân chơi golf đẳng cấp #golfer trưởng thành #giải golf 2025 #FLC Golf Hạ Long #phong trào golf Việt

Xem thêm

Cùng chuyên mục