Ra mắt Vietnam Mid-Amateur Championship 2025: Sân chơi mới cho golfer trưởng thành Việt Nam

TPO - Ngày 15/10, tại Hà Nội, Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) tổ chức họp báo công bố giải Vietnam Mid-Amateur Championship 2025, đánh dấu sự ra đời của một sân chơi hoàn toàn mới trong hệ thống Vietnam Amateur Series. Đây được xem là cột mốc quan trọng, mở ra hành trình phát triển mới cho phong trào golf nghiệp dư Việt Nam.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 8/11 tại sân FLC Golf Club Hạ Long - một trong những sân golf có cảnh quan ngoạn mục và độ thử thách cao, hứa hẹn mang đến trải nghiệm thi đấu ấn tượng cho các golfer tham dự.

Theo điều lệ, giải dành cho golfer nghiệp dư: nam từ 30 tuổi trở lên có Handicap Index không vượt quá 9.0, và nữ từ 25 tuổi trở lên có Handicap Index không vượt quá 15.0 tại thời điểm đăng ký.

Đây là nhóm golfer đại diện cho thế hệ trưởng thành: bản lĩnh, kinh nghiệm và vẫn cháy bỏng niềm đam mê với golf, hứa hẹn mang đến những màn so tài chất lượng, đậm tinh thần thể thao và “fair-play”.

Sân FLC Golf Club Hạ Long.

Đại diện VGA cho biết, trong bức tranh golf Việt đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt ở nhóm golfer trẻ, những người liên tục khẳng định vị thế và thống trị các bảng xếp hạng trong nước, phong trào ấy là tín hiệu tích cực cho tương lai golf Việt Nam.

Tuy nhiên, song song với đó, cộng đồng golfer trưởng thành cũng cần một sân chơi riêng biệt, công bằng và đẳng cấp, để tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, khẳng định bản lĩnh và đóng góp cho sự phát triển chung của golf nước nhà.

Từ nhu cầu thực tế ấy, Vietnam Mid-Amateur Championship ra đời với mục tiêu kiến tạo một sân chơi chuyên môn cao, minh bạch và bền vững, nơi các golfer nghiệp dư, dù không theo đuổi con đường chuyên nghiệp, vẫn có thể thể hiện trình độ, chiến lược và tinh thần thi đấu đỉnh cao.

Giải đấu sẽ được tổ chức theo thể thức đấu gậy qua ba vòng đấu (54 hố). Sau 36 hố đầu tiên sẽ có nhát cắt loại, và chỉ 60 VĐV nam cùng 20 VĐV nữ có thành tích tốt nhất (bao gồm các trường hợp hòa) được tiếp tục thi đấu vòng cuối cùng.