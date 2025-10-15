Nơi ươm mầm những huyền thoại golf thế giới

TPO - Trong làng golf trẻ thế giới, nhắc đến Hiệp hội Golf Trẻ Mỹ (American Junior Golf Association – AJGA) là nhắc đến cái nôi đào tạo và ươm mầm hàng nghìn tài năng, nơi nhiều golfer trẻ đã khởi đầu hành trình trước khi bước lên PGA Tour hoặc LPGA Tour.

Jordan Spieth khép lại sự nghiệp thi đấu ấn tượng tại hệ thống AJGA bằng chiến thắng tại giải HP Boys Championship 2011.

Hệ thống giải đấu của AJGA được xem là “vườn ươm” của những huyền thoại, từ Tiger Woods, Phil Mickelson, Jordan Spieth cho tới nữ hoàng golf Rose Zhang. Mỗi năm, AJGA tổ chức hơn 130 giải đấu trẻ trên khắp nước Mỹ, quy tụ những tay golf xuất sắc nhất lứa tuổi 12 - 18.

Các giải của AJGA không chỉ mang giá trị chuyên môn cao mà còn là nơi HLV từ các trường đại học thuộc NCAA trực tiếp quan sát, tuyển chọn vận động viên nhận học bổng thể thao.

Theo thống kê, 100% golfer top 50 nghiệp dư thế giới từng tham dự ít nhất một giải AJGA trước khi bước vào NCAA. Đối với các tài năng quốc tế, AJGA từng là giấc mơ xa xỉ, bởi chi phí thi đấu và đi lại sang Mỹ rất lớn.

Chính vì vậy, việc AJGA mở rộng International Pathway Series (IPS) từ năm 2018 là một bước tiến mang tính toàn cầu. Hệ thống này cho phép các golfer trẻ bên ngoài nước Mỹ có thể thi đấu ở các giải được AJGA công nhận, tích lũy điểm xếp hạng Rolex AJGA Ranking như các vận động viên bản địa.

Đặc biệt, Việt Nam chính thức trở thành điểm đến mới của IPS khu vực Đông Nam Á, với giải đấu mở màn Trang An - AJGA International Pathway 2026. Giải sẽ diễn ra tại Tràng An Golf Resort (Ninh Bình) từ ngày 22 - 25/1/2026, quy tụ các golfer trẻ Việt Nam và quốc tế tranh tài.

Sự kiện không chỉ tạo cơ hội cọ xát đỉnh cao mà còn là bước đệm đưa các tài năng Việt tiến gần hơn tới hệ thống học bổng NCAA. Tại khu vực châu Á, những gương mặt trẻ như Ratchanon Chantananuwat (Thái Lan) hay Alice Lee (Hàn Quốc) từng gây tiếng vang khi từ AJGA bước lên đấu trường chuyên nghiệp.

Với Việt Nam, sự kiện IPS đầu tiên hứa hẹn khơi dậy niềm tin rằng, từ những sân golf trong nước, hoàn toàn có thể vươn tới giấc mơ thế giới.