Thể thao

Vô địch SJG Tour Leg 5, Nguyễn Khánh Linh điền tên lên bảng xếp hạng golf thế giới

Trọng Đạt
TPO - Giành chức vô địch bảng nữ tại chặng 5 Saigon Junior Golf Tour 2025, Nguyễn Khánh Linh đã chính thức ghi tên mình trên bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới WAGR, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của golfer 12 tuổi.

Chặng 5 của hệ thống Saigon Junior Golf Tour 2025 diễn ra sôi nổi trên sân West Lakes Golf & Villas (Long An), quy tụ dàn vận động viên trẻ xuất sắc đến từ Hà Nội, TP.HCM và các quốc gia như Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Tại bảng nữ, Nguyễn Khánh Linh, đại diện của Hà Nội, thể hiện phong độ ấn tượng với thành tích 76 - 72 - 81 gậy, tổng 229 gậy, qua đó giành ngôi vô địch thuyết phục.

Với kết quả này, Khánh Linh chính thức góp mặt trên bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới ở vị trí 3.287 WAGR, giúp Việt Nam nâng tổng số golfer nữ có tên trên bảng xếp hạng thế giới lên 11 người.

Nguyễn Khánh Linh là một trong những gương mặt trẻ giàu triển vọng của golf Việt Nam. Dù mới 12 tuổi, cô đã sớm tạo dấu ấn ở nhiều giải đấu phong trào và nghiệp dư trong nước. Tại Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, Khánh Linh từng trở thành vận động viên nhỏ tuổi nhất vượt qua cắt loại, thể hiện bản lĩnh và sự trưởng thành vượt tuổi.

Ở bảng nam, Ngô Thanh Sơn, đại diện Học viện Golf JAGA Việt Nam, chứng minh khả năng thi đấu ổn định và tâm lý vững vàng. Sau ba vòng đấu, Thanh Sơn ghi lần lượt 74 - 70 - 73 gậy, tổng 217 gậy, qua đó xuất sắc đăng quang bảng nam.

Đáng chú ý, vòng 2 là màn trình diễn bùng nổ khi Thanh Sơn ghi liên tiếp 4 birdie, tạo cú hích lớn để vươn lên dẫn đầu và duy trì lợi thế đến hố cuối cùng.

Trọng Đạt
