Chuẩn bị kỹ lưỡng cho lần đầu đăng cai Tiền Phong Golf Championship 2025

TPO - Ông Aaron Johnston - Giám đốc điều hành các sân golf miền Bắc, BRG Golf cho biết, Legend Valley Country Club đang chuẩn bị kỹ lưỡng để mang đến một giải đấu đẳng cấp, xứng đáng với ý nghĩa của Tiền Phong Golf Championship.

Giải Tiền Phong Golf Championship 2025 là sự kiện thể thao thường niên do báo Tiền Phong tổ chức nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày báo Tiền Phong ra số đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2025). Bên cạnh ý nghĩa chào mừng ngày truyền thống, giải còn hướng tới mục tiêu cao đẹp là gây quỹ cho các hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam - một quỹ có bề dày hơn 30 năm đồng hành cùng thanh thiếu niên tài năng trên mọi lĩnh vực của đời sống.

Sau 8 mùa giải thành công tại Kings’ Island Golf Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), năm nay Tiền Phong Golf Championship lần đầu tiên đến với sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club (Ninh Bình), một điểm đến được ví như “Vịnh Hạ Long trên cạn” của Việt Nam.

Ông Aaron Johnston – Giám đốc điều hành các sân golf miền Bắc, BRG Golf.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị, ông Aaron Johnston – Giám đốc điều hành các sân golf miền Bắc, BRG Golf cho biết: “Lần đầu đăng cai Tiền Phong Golf Championship là một vinh dự lớn đối với chúng tôi. Ban quản lý sân Legend Valley Country Club đã huy động đội ngũ chuyên nghiệp nhất, với kinh nghiệm tổ chức nhiều giải đấu quốc tế, để đảm bảo sự kiện diễn ra thành công và để lại ấn tượng sâu sắc cho người tham dự".

Theo ông Johnston, công tác chuẩn bị được thực hiện đồng bộ trên mọi phương diện. Trước hết, mặt sân được chăm sóc và duy trì ở điều kiện tốt nhất, đáp ứng tiêu chuẩn thi đấu khắt khe của một giải golf chuyên nghiệp. Các khu vực fairway, green, rough và hệ thống bẫy nước đều được đội ngũ kỹ thuật giám sát thường xuyên để đảm bảo tính ổn định và thách thức đúng như triết lý thiết kế của Nicklaus Design.

Song song với đó, Legend Valley Country Club phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức báo Tiền Phong, các nhà tài trợ và đối tác truyền thông để xây dựng kế hoạch tổ chức chi tiết – từ khâu đón tiếp, an ninh, hậu cần, đến quảng bá hình ảnh giải đấu.

Trải nghiệm trọn vẹn cho golfer và khán giả

Không chỉ tập trung vào yếu tố chuyên môn, Ban quản lý sân cũng chuẩn bị hệ thống tiện ích đồng bộ, bao gồm khách sạn, nhà hàng và dịch vụ hỗ trợ cao cấp, nhằm mang đến trải nghiệm thuận tiện và thoải mái nhất cho các golfer, khách mời và khán giả.

“Chúng tôi đặt mục tiêu không chỉ tổ chức một giải golf thành công, mà còn để mỗi người khi đến Legend Valley đều cảm nhận được sự chuyên nghiệp, thân thiện và tinh thần hiếu khách của con người Ninh Bình,” ông Johnston nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, các giải pháp bảo vệ môi trường và duy trì cảnh quan xanh - sạch - đẹp cũng được đặc biệt chú trọng. Với địa hình tự nhiên độc đáo của vùng núi đá vôi và triết lý thiết kế hài hòa của Nicklaus Design, Legend Valley hứa hẹn mang đến cho các golfer những vòng đấu đầy thử thách nhưng cũng tràn ngập cảm hứng.

Theo ông Johnston, toàn bộ nỗ lực của đội ngũ Legend Valley Country Club đều hướng đến một mục tiêu chung: đưa Tiền Phong Golf Championship 2025 trở thành sự kiện thể thao đẳng cấp, đồng thời góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn của giải đấu vì sự phát triển của tài năng trẻ Việt Nam.

"Golf không chỉ là môn thể thao của đam mê và bản lĩnh, mà còn là cầu nối lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong xã hội. Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng báo Tiền Phong trong hành trình tiếp sức cho thế hệ trẻ, những tài năng sẽ góp phần xây dựng tương lai của đất nước", ông Johnston chia sẻ.

Với sự chuẩn bị bài bản và tâm huyết từ ban tổ chức, Tiền Phong Golf Championship 2025 tại Legend Valley Country Club được kỳ vọng sẽ trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử của giải đấu, nơi tinh thần thể thao, giá trị cộng đồng và vẻ đẹp thiên nhiên giao hòa trong một không gian golf đẳng cấp quốc tế.