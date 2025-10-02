Thanh Lanh Valley Golf & Resort lọt top 10 sân golf phục vụ khách du lịch tốt nhất Việt Nam

Mới đây, Thanh Lanh Valley Golf & Resort đã được vinh danh cho những nỗ lực phục vụ khách du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh đất nước con người Việt Nam thân thiện và niềm tự hào khi có điểm đến đẳng cấp thế giới.

Trong một sự kiện được mong đợi hàng đầu ngành Du lịch, Thanh Lanh Valley Golf & Resort đã chính thức được vinh danh trong Top 10 Sân golf phục vụ khách du lịch tốt nhất năm 2025, thuộc khuôn khổ Giải thưởng Du lịch Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam được xem là "Oscar của ngành du lịch", với một bộ tiêu chuẩn khắt khe để đánh giá và tôn vinh những điểm đến xuất sắc nhất. Việc lọt vào Top 10 này cho thấy Thanh Lanh không chỉ đáp ứng, mà còn vượt xa các tiêu chí về chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, cơ sở vật chất đẳng cấp, tính thân thiện và sự hài lòng vượt trội của du khách.

Danh hiệu danh giá này còn là minh chứng cho định hướng chiến lược "golf tích hợp nghỉ dưỡng" mà Thanh Lanh Valley kiên định theo đuổi, khẳng định vị thế tiên phong trong việc nâng tầm trải nghiệm cho du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, là thành quả của một hành trình dài với tầm nhìn kiến tạo một điểm đến toàn diện, nơi trải nghiệm golf chỉ là một phần trong hành trình đa giác quan. Ở đây, du khách và gia đình có thể tận hưởng những giây phút thư giãn trọn vẹn trên sân golf, biến chuyến đi chơi thành một kỳ nghỉ đáng nhớ trong một tổ hợp sân golf kết hợp định hướng nghỉ dưỡng sinh thái, nơi kiến trúc hòa quyện với cảnh quan.

Tại Thanh Lanh, mỗi hố golf không đơn thuần là một thử thách kỹ thuật, còn là một tác phẩm nghệ thuật được "khắc họa tinh xảo" giữa thiên nhiên, nơi các golfer vừa thử thách bản thân vừa đắm chìm trong khung cảnh hùng vĩ, chan hòa cùng cỏ cây, hồ nước và không khí trong lành hiếm có của dãy núi Tam Đảo.

Với danh hiệu này, Thanh Lanh Valley Golf & Resort không dừng lại ở việc khẳng định thành công hiện tại, mà còn đặt ra một lộ trình phát triển bền vững cho tương lai. Thanh Lanh Valley cam kết tiếp tục đầu tư, không ngừng sáng tạo và nâng cao chất lượng trong từng chi tiết nhỏ nhất, nhằm mang đến cho du khách ký ức đáng nhớ, một dấu ấn cảm xúc khó phai về điểm đến chạm đến trái tim.