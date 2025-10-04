Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khách du lịch tiêu 3000 USD khi sang Việt Nam chơi Golf

Phạm Nguyễn

Thông tin từ đại điện đơn vị du lịch Bảo Long cho biết, sau khi tổ chức thành công tour du lịch kết hợp với giải golf không chuyên dành cho khoảng 300 khách quốc tế đến Hải Phòng, đơn vị này thống kê mỗi khách (golfer và người thân) chi tiêu khoảng 3000 USD trong suốt tour. 

Sáng 3/10, Công ty CP du lịch Bảo Long và JG Golf Việt Nam chính thức hợp tác để triển khai Dự án VGV tại chặng Hà Nội & TPHCM cùng với việc chính thức trở thành Đại lý độc quyền sản phẩm PGA of America đưa đến tay du khách quốc tế những sản phẩm du lịch chuẩn sao.

Đây là biên bản ghi nhớ (Memorandum of Understanding – MOU) và hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ngành du lịch golf tại Việt Nam, bắt nguồn từ thành công chặng VGV Hải Phòng.

img-4643.jpg
Đại diện hai đơn vị trao cái bắt tay nâng tầm du lịch golf Việt Nam.

Cụ thể, trong thời gian tới, dự án “Visit Golf Viet Nam” (VGV) là chuỗi điểm đến đi qua 9 địa phương nổi bật tại Việt Nam từ năm 2025-2027. Dự án hướng đến mục tiêu định vị Việt Nam là điểm đến golf & giải trí hàng đầu Châu Á.

Chương trình thiết kế trải nghiệm golf và nghỉ dưỡng cao cấp 5 ngày 4 đêm dành cho khách quốc tế, kết hợp giữa thể thao – văn hóa – du lịch , góp phần đưa Việt Nam trở thành “thủ phủ golf của Châu Á”.

Bảo Long và JG Golf Việt Nam chính thức hợp tác để triển khai Dự án VGV tại chặng Hà Nội & TPHCM (dự kiến Quý 2 & 3/2026), hướng tới mục tiêu thu hút 280 – 300 khách du lịch Golf quốc tế (Inbound Tour) cao cấp tại mỗi chặng. Cú bắt tay này khẳng định nỗ lực nâng tầm Du lịch Golf Quốc gia và đưa Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu khu vực.

Bên cạnh đó, đơn vị Bảo Long cũng chính thức trở thành Đại lý độc quyền sản phẩm PGA of America tại các sân golf, sân tập golf khu vực Hà Nội với Sân golf Long Biên và TPHCM là Sân golf Tân Sơn Nhất.

Đây là bước đi quan trọng góp phần củng cố hình ảnh Proshop "Chuẩn Chính Hãng – Đáng Tin Cậy" của Bảo Long, phục vụ nhu cầu mua sắm cao cấp và các gói quà tặng sự kiện.

Phạm Nguyễn
