Giải thưởng trăm triệu chờ đón sinh viên

TPO - Cuộc thi "Tỏa sáng tài năng sinh viên" nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các giá trị di sản văn hóa đặc sắc của Long An đến bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Đây là sân chơi giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm hoạt động thông qua giao lưu văn hóa âm nhạc giữa các sinh viên hai nước Việt-Hàn.

"Tỏa sáng tài năng sinh viên" là cuộc thi do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Long An và Công ty TNHH Zenith International Việt Nam phối hợp tổ chức, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 - năm 2024.

Cuộc thi nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các giá trị di sản văn hóa đặc sắc của Long An đến bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Theo anh Trần Hải Phú - Bí thư Tỉnh Đoàn Long An, đây là sân chơi giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm hoạt động thông qua giao lưu văn hóa âm nhạc giữa các sinh viên hai nước Việt-Hàn. Qua đó, tăng cường sự gắn kết, hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân giữa Long An với các địa phương, đơn vị trong nước và với các địa phương, đối tác của Hàn Quốc. Đối tượng mở rộng, là các học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học, học viện trong, ngoài tỉnh và các học sinh, sinh viên Hàn Quốc đang học tập và sinh sống tại Việt Nam.

Tham gia cuộc thi có các tiết mục hát, hát múa, múa đương đại, múa dân gian và các tiết mục nhảy hiện đại, hiphop, popping.

Yêu cầu các tiết mục tham gia dự thi phải đảm bảo về nội dung, năng động, trẻ trung, sáng tạo của sinh viên, cổ vũ tinh thần giao lưu văn hóa và sáng tạo nghệ thuật. Phù hợp với thuần phong, mỹ tục và pháp luật Việt Nam.

Ban Giám khảo sẽ đánh giá và chọn 12 tiết mục vào vòng chung kết. Các đội lọt vào vòng chung kết phải trình diễn tiết mục tài năng, năng khiếu trong thời gian tối đa 7 phút vào ngày 29/11.

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 100.000.000 đồng, 2 giải Nhì trị giá 30.000.000 đồng/giải, 3 giải Ba trị giá 20.000.000 đồng/giải, 3 giải đặc biệt trị giá 10.000.000 đồng/giải. Giải khuyến khích cho các đội trị giá 5.000.000 đồng/giải.