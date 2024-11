Nhiều hoạt động tại Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch Long An 2024

Ngày 12/11, Sở VH-TT&DL tỉnh Long An cho biết, UBND tỉnh Long An sẽ tổ chức Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch lần thứ 2 năm 2024 với chủ đề “Long An – Khát vọng Sông Vàm”, nhằm thu hút đầu tư, kích cầu phát triển du lịch gắn với việc gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên nhân văn khác.

Tuần Văn hóa –Thể Thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 28/11 đến ngày 4/12 với nhiều hoạt động như Hội nghị liên kết, hợp tác, xúc tiến du lịch và sản phẩm OCOP giữa TPHCM và 13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Hội chợ Thương mại, Ẩm thực, Du lịch Long An - Hàn Quốc năm 2024…

Đây là một trong những hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá Văn hóa - Thể thao- Du lịch của tỉnh Long An, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, thu hút đầu tư -thương mại - du lịch của tỉnh Long An, gắn với việc phát huy các giá trị truyền thống, văn hóa, nhân văn và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh.

Ông Nguyễn Thành Thanh, GĐ Sở VH-TT&DL tỉnh Long An phát biểu: "Đến với Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024, du khách sẽ được giới thiệu về tỉnh Long An với vẻ đẹp thanh bình của sông nước gắn liền với hai dòng sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây hữu tình, thơ mộng đã đi vào lịch sử, thơ ca và âm nhạc. Vùng đất giàu bản sắc và có bề dày truyền thống lịch sử - văn hóa, năng động và hội nhập, tràn đầy niềm tin và khát vọng vươn lên. Quý khách cảm nhận rõ hơn sự thân thiện, hiếu khách, nghĩa tình của người Long An. Dịp này, du khách cũng được giới thiệu văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của các địa phương Hàn Quốc cùng tham gia sự kiện. Qua đó, tăng cường sự gắn kết, hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa và giao lưu Nhân dân giữa tỉnh Long An với các địa phương trong nước và với các địa phương, đối tác của Hàn Quốc".

Nói về vấn đề lưu trú, đón khách, ông Thanh phân tích: "Để chuẩn bị đón dòng du khách đến Long An từ sức hút của sự kiện thì toàn tỉnh có hơn 400 cơ sở lưu trú. Riêng TP Tân An hơn 40 cơ sở với gần 600 phòng. Tuy nhiên, Long An có lợi thế gần TPHCM thì bài toán này không khó giải quyết bởi du khách có nhiều lựa chọn".

Thông qua các hoạt động của Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch lần thứ 2 năm 2024, Long An giới thiệu các sản phẩm du lịch hấp dẫn, ẩm thực đặc trưng, các dịch vụ du lịch tốt đẹp; gắn kết giá trị văn hóa đặc trưng địa phương là các giải thi đấu thể thao, lễ hội âm nhạc hoành tráng.

Đặc biệt, là Hội nghị xúc tiến đầu tư Long An năm 2024 và Hội nghị liên kết, hợp tác, xúc tiến du lịch và sản phẩm OCOP giữa TPHCM và vùng Đồng bằng sông Cửu Long cũng là cơ hội để tỉnh Long An hợp tác với các đối tác, liên kết với các địa phương trong nước và thế giới, xúc tiến đầu tư công nghiệp, thương mại, du lịch.

Bên cạnh không gian giao lưu văn hóa, không gian giao thương kinh tế cũng xác định là một trong số điểm nhấn của hoạt động lần này, với 200 gian hàng trong nước và hơn 50 doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc.

Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Trần Văn Tươi, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An chia sẻ, Hàn Quốc là một trong những đối tác lớn của Long An, đứng thứ 3 trong 41 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp vào tỉnh, vốn đăng ký hơn 1,1 tỉ USD với 214 dự án (chiếm 8,96% số vốn đầu tư từ nước ngoài vào tỉnh). Quốc gia này và Long An đang cùng đồng hành với nhiều dự án kinh tế, tăng trưởng xanh trên địa bàn...

Một số hoạt động chính tuần sự kiện: Lễ Khai mạc lúc 20h, ngày 28/11 tại Khu Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Long An (Phường 6, thành phố Tân An). Hội nghị liên kết, hợp tác, xúc tiến du lịch và sản Phẩm OCOP giữa TPHCM và 13 tỉnh, thành vùng đồng Bằng sông cửu long lúc 07h30 phút, ngày 28/11 ( tại hội trường Thống Nhất UBND tỉnh, số 61, Nguyễn Huệ, Phường 1, TP Tân An). Không gian giao lưu văn hóa từ ngày 28/11 - 4/12 tại Khu Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Long An. Không gian trải nghiệm du lịch Long An tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh như: Happyland, Chavi Garden, Vàm Cỏ Farmstay, Làng cổ Phước Lộc Thọ, Vườn thú Mỹ Quỳnh, Khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập, Khu du lịch Cánh đồng bất tận, Dược liệu Đồng Tháp Mười, Cảng Quốc tế Long An, Khu vui chơi Vân Lại Viên, Tiến Thành Boats, Điểm dừng chân Đồng Tháp,… Giải Golf Hữu nghị Long An - Hàn Quốc năm 2024 tại sân Golf Royal Long An Golf & Villa (xã Bình Hòa Nam,huyện Đức Huệ).Giải Việt dã tỉnh Long An năm 2024 ngày 1/12 tại Khu Đô thị Waterpoint (huyện Bến Lức). Giải Đua xuồng ba lá từ 2/12 đến ngày 4/12 tại Bờ kè sông Bảo Định (đối diện Chợ Phường 1, TP Tân An). Hội nghị xúc tiến đầu tư Long An năm 2024 ngày 29/11 tại Hội trường Thống Nhất. Cuộc Thi “Tỏa Sáng Tài Năng Sinh Viên, Học Sinh” lúc 18h, ngày 29/11. Lễ Hội Âm Nhạc - Hite Jinro Festival 2024 lúc 18h, ngày 30/11. Lễ Bế Mạc Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lúc 20h, ngày 4/12.