Công bố cuộc gọi giữa ông Trump và bà Harris

TPO - Theo một cuốn sách mới, ông Donald Trump khiến bà Kamala Harris và phụ tá bất ngờ vì có thái độ thân thiện trong cuộc gọi thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử năm 2024 của cựu Phó Tổng thống Mỹ.

Bầu cử Tổng thống Mỹ lần thứ 47 là sự kiện trọng đại nhất xứ cờ hoa vào năm 2024. Sau ngày bầu cử 5/11/2024, ông Donald Trump giành được đa số phiếu đại cử tri, đánh bại bà Kamala Harris để một lần nữa trở lại Nhà Trắng.

Khi kết quả bầu cử ngã ngũ, ứng viên thất bại gọi điện cho Tổng thống Mỹ đắc cử để thừa nhận chiến thắng của người đó. Bà Kamala Harris cũng tuân thủ thông lệ đó.

Vào thời điểm đó, chỉ người trong cuộc biết được nội dung cuộc gọi. Tuy nhiên, sau 6 tháng, nó không còn là bí mật. Tác giả Chris Whipple tiết lộ những gì ông Trump và bà Harris nói với nhau trong cuốn sách Uncharted: How Trump Beat Biden, Harris, and the Odds in the Wildest Campaign in History.

“Tôi gọi để thừa nhận thất bại. Đó là cuộc bầu cử công bằng. Việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình là điều quan trọng. Điều đó quan trọng đối với đất nước. Tôi hy vọng ông là tổng thống của tất cả người Mỹ”, cựu Phó Tổng thống Mỹ được cho là nói qua điện thoại với ông Trump vào ngày 6/11.

Theo nhà văn Whipple, dù bà Harris có ý chỉ trích nhẹ, ông Trump không tỏ ra gay gắt, ngược lại thể hiện thái độ thân thiện, thậm chí còn khen nữ chính trị gia sinh năm 1964.

“Bà là một người kiên cường. Bà thực sự tuyệt vời. Và Doug (chỉ chồng của bà Harris, Doug Emhoff) nữa, ông ấy là người có chí khí. Tôi yêu người đàn ông đó”, ông chủ Nhà Trắng nói.

Thái độ này khiến phụ tá của bà Harris bất ngờ. Một trong số họ cho rằng ông Trump giọng điệu trái ngược với những gì ông thể hiện trong chiến dịch tranh cử, tạo cảm giác kỳ lạ và không phù hợp.

“Tôi kiểu như, ‘Cái gì cơ?’. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy không thể tin nổi, như đang thao túng tâm lý”, trợ lý giấu tên bình luận.

Theo cuốn sách sắp ra mắt, Trưởng ban tham mưu chiến dịch của bà Harris, Sheila Nix, và Chánh văn phòng Nhà Trắng lúc bấy giờ, Lorraine Voles, chịu trách nhiệm thiết lập cuộc gọi cho cựu Phó Tổng thống Mỹ.

Điều đáng chú ý là cuộc gọi không kết nối trực tiếp với điện thoại của bà Harris. Thay vào đó, bà Voles gọi cho bà Harris bằng điện thoại của mình, rồi áp nó vào chiếc điện thoại mà Sheila Nix dùng để gọi cho ông Trump.

Nhà văn Whipple cho biết thêm khi bà Harris nghe được giọng của ông Trump, bà “cảm thấy sức nặng của thất bại đè ép lên”.

Chris Whipple là tác giả, nhà làm phim tài liệu kiêm diễn giả có ảnh hưởng ở Mỹ. Ông được mệnh danh là “người quan sát không thể thiếu của quyền lực nước Mỹ”

Whipple từng viết hai cuốn sách bán chạy nhất của tờ The New York Times là The Gatekeepers: How the White House Chiefs of Staff Define Every Presidency (viết về công việc Chánh văn phòng Nhà Trắng) và The Spymasters: How the CIA Directors Shape History and the Future (hậu trường cơ quan tình báo Mỹ CIA).

Peter Baker, Trưởng ban Phóng viên Nhà Trắng của tờ The New York Times, gọi ông Whipple là nhà báo kiêm nhà sử học hàng đầu của Nhà Trắng, cũng như cộng đồng tình báo.

Cuốn Uncharted: How Trump Beat Biden, Harris, and the Odds in the Wildest Campaign in History được giới thiệu cung cấp lời kể chân thực và sâu sắc từ người trong cuộc về cuộc đối đầu chính trị kịch tính và quan trọng nhất trong lịch sử hiện đại của Mỹ.

Sách dự kiến phát hành vào ngày 8/4.