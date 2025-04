‘Khi cuộc đời cho bạn quả quýt’ làm nên lịch sử

TPO - Bộ phim truyền hình “Khi cuộc đời cho bạn quả quýt” thiết lập mức xếp hạng cao nhất từ trước đến nay cho nội dung Hàn Quốc trên nền tảng đánh giá toàn cầu IMDb.

Vào ngày 3/4, Khi cuộc đời cho bạn quả quýt (When Life Gives You Tangerines) đạt mức xếp hạng 9,4/10 trên trang web đánh giá IMDb, tăng 0,7 điểm so với mức 8,7 kể từ khi phát hành vào ngày 7/3. Tập phim có xếp hạng cao nhất là tập cuối cùng (tập 16), nhận được 9,8 điểm. Ngoài ra, 12/16 tập phim có điểm trên mức 9,0. Đây là mức xếp hạng cao nhất từng được ghi nhận cho một tác phẩm của Hàn Quốc trên IMDb.

Hiện tại, vào ngày 5/4, mức điểm giảm xuống thành 9,3, nhưng vẫn cách biệt so với các tựa phim Hàn Quốc được đánh giá cao nhất trước đó là Kingdom 2 và Move to Heaven, cả hai đều đạt 8,5 điểm.

Đánh giá mà Khi cuộc đời cho bạn quả quýt nhận được cũng vượt trội đáng kể so với những tác phẩm xuất xứ Hàn Quốc gây sốt toàn cầu khác như The Glory phần 1 (7,6) và phần 2 (8,1), Squid Game phần 1 (8,0) và phần 2 (7,5) hay The Trauma Code: Heroes on Call (8,4).

Ngoài kỷ lục trên, bộ phim liên tục được xếp hạng cao trên các bảng xếp hạng hàng đầu toàn cầu của Netflix. Vào ngày 30/3, phim giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng phim không nói tiếng Anh của “gã khổng lồ” phát trực tuyến.

Chưa dừng lại ở đó, theo Global Times, phim đạt được đánh giá 9,4 trên DouBan, nền tảng đánh giá phim của Trung Quốc, trở thành bộ phim truyền hình Hàn Quốc được đánh giá cao nhất trên trang web này trong những năm gần đây.

Tác phẩm truyền hình kể về cuộc sống kéo dài hơn 60 năm của cặp đôi chính trên đảo Jeju (Hàn Quốc). Trong đó, Ae Sun nổi loạn nhưng đầy cuốn hút (do IU và Moon So Ri thủ vai) và Gwan Sik ngốc nghếch nhưng trung thành, tận tụy (do Park Bo Gum và Park Hae Joon thủ vai).

Ngay từ khi ra mắt, phim nhận được nhiều lời khen ngợi vì cốt truyện ấm áp, đầy tính nhân văn, mang lại cả tiếng cười và nước mắt.

Khán giả cho rằng phim xứng đáng với điểm số ấn tượng trên IMDb: “Đây là bộ phim hay nhất mà tôi từng xem cho đến nay. Tôi thực sự nghĩ Reply 1988 khó bị đánh bại, nhưng rồi Khi cuộc đời cho bạn quả quýt xuất hiện. Dàn diễn viên và đoàn làm phim nên tự hào về kiệt tác này”, “Tôi sẽ không quên bộ phim này trong một thời gian dài”, “Tôi tin chắc nó sẽ trở thành một tác phẩm kinh điển”, “Một bộ phim hay và thực tế”…

Yoon Seok Jin, giáo sư tại Đại học Quốc gia Chungnam, cho biết bộ phim mang đến một câu chuyện gia đình có sức ảnh hưởng bất kể quốc tịch.

"Mô tả về mối quan hệ mẹ con qua nhiều thế hệ đặc biệt gây ấn tượng với khán giả trẻ tuổi", ông nói.

Ông cũng lưu ý tinh thần độc lập của nữ chính Ae Sun, ngay cả trong vô vàn khó khăn, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ trên toàn cầu.

Yoo Seung Chul, giáo sư tại Đại học Ewha Womans, ca ngợi: "Ngay cả những yếu tố đặc trưng của Hàn Quốc cũng có thể vượt qua biên giới khi được truyền tải một cách chân thành".

Nhà phê bình văn hóa Kim Heon Sik bổ sung: “Bằng cách điều chỉnh tiêu đề và lời thoại cho phù hợp với cảm nhận và văn hóa địa phương, chương trình vượt qua được rào cản văn hóa. Nó đóng vai trò là hình mẫu tuyệt vời cho nội dung Hàn Quốc trong tương lai".