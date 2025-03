Đời buồn của nữ diễn viên bị ghét nhất ‘Khi cuộc đời cho bạn quả quýt’

TPO - Nữ diễn viên đảm nhận vai mẹ chồng hụt cay nghiệt của IU trong “Khi cuộc đời cho bạn quả quýt” qua đời chỉ một tuần trước khi phim lên sóng.

When Life Gives You Tangerines (tựa Việt: Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) là bộ phim Hàn Quốc được yêu thích nhất toàn cầu thời điểm hiện tại. Phim không chỉ được đánh giá cao về nội dung chân thực, sâu sắc, mà còn ghi điểm bởi kỹ năng nhập vai của dàn diễn viên.

Một trong những điểm mạnh của phim là xây dựng các nhân vật nữ, đặc biệt trong vai trò làm mẹ. Nữ chính Oh Ae Sun (IU và Moon So Ri đóng) có tính cách nóng nảy, nổi loạn nhưng khi làm mẹ trở nên cam chịu, biết hy sinh và yêu thương con mình hết mực. Bà Jeon Gwang Rye (Yeom Hye Ran), mẹ của Ae Sun, thường ngày cau có nhưng lại là người “khẩu xà tâm phật”, luôn cố gắng dành những thứ tốt nhất cho con gái ngay cả khi cận kề cái chết. Những nhân vật này lấy đi của khán giả không biết bao nhiêu nước mắt.

Tuy nhiên, không phải người mẹ nào cũng biết yêu thương con cái đúng cách. Nếu có cuộc bình chọn nhân vật nào đáng ghét nhất When Life Gives You Tangerines, chắc chắn vị trí số một thuộc về mẹ Park Yeong Beom, tình đầu của Yang Geum Myeong (IU đóng), con gái Ae Sun.

Nhân vật bị ghét nhất

Nhân vật này do nữ diễn viên Kang Myung Joo thủ vai. Bà xuất hiện lần đầu vào cuối tập 6 tại lễ khai giảng năm 1987 của Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc. Khi đó, vợ chồng Ae Sun và Gwan Sik (Park Bo Gum) đưa con gái Geum Myeong đi nhập học. Họ đứng chụp ảnh cạnh gia đình họ Park và biết được con gái mình trùng tên với cha Yeong Beom. Trong lần gặp gỡ tình cờ này, Yeong Beom phải lòng Geum Myeong ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ đó mở ra chuyện tình ngọt ngào nhưng cũng đau đớn của họ sau này.

Giống như hầu hết người mẹ khác, bà Park dồn hết tâm huyết cho con trai. Tuy nhiên, tình yêu này méo mó và cực đoan khi bà muốn kiểm soát cuộc đời Yeong Beom. Trong mắt bà, Yeong Bum là điều quý giá nhất, niềm tự hào, lẽ sống của bà và đứa con gái xuất thân làng chài nghèo khó như Geum Myeong không xứng với con trai bà.

Bà Park xem thường Geum Myeong và gia đình cô, luôn có suy nghĩ cô tiếp cận con trai bà để lợi dụng, “đào mỏ”. Bà khó chịu ra mặt khi thấy Geum Myeong có chìa khóa vào căn hộ của Yeong Beom, chê bai cô không biết múc canh rong biển, yêu cầu cô phải bỏ việc sau khi kết hôn để tập trung làm bà nội trợ, mỉa mai việc Ae Sun thích màu hồng và bàn tay chai sạn của Gwan Sik... Mỗi lần Yeong Beom bênh vực bạn gái và không làm theo ý muốn của mình, bà Park lập tức cho rằng Geum Myeong xúi giục rồi trút hết bực dọc lên cô.

Ngay cả khi hai bên bàn chuyện cưới hỏi, bà Park đồng ý trước mặt con trai, nhưng sau lưng yêu cầu Ae Sun ngăn cản với lý do hai bên không môn đăng hộ đối.

Những câu thoại nhân vật này thốt ra đều gây ám ảnh cho người xem như “Yeong Beom là cả cuộc đời tôi, là kiệt tác của tôi” hay “80% đời con chính là đời mẹ. Con là niềm tự hào của mẹ, là cuộc sống của mẹ”...

Cuối cùng, bà Park cũng đạt được nguyện vọng của mình. Sau thời gian nhẫn nhịn, Geum Myeong không chấp nhận được việc cha mẹ bị sỉ nhục và quyết định hủy hôn. Dù Yeong Beom níu kéo suốt một năm trời, Geum Myeong không quay đầu vì “em yêu anh nhưng em cũng yêu em”.

Thắng được Geum Myeong và con trai, bà Park có được niềm vui nhất thời nhưng lại khốn đốn về sau. Trong đám cưới của Yeong Beom, bà Park là người duy nhất cười. Tuy nhiên, năm tháng qua đi, bà cô độc trong chính căn nhà của mình. Bà bị con dâu mà mình nhọc lòng lựa chọn hắt hủi và ngày ngày chứng kiến "niềm tự hào" của mình về nhà với men rượu.

Tuy vậy, đến cuối cùng, bà Park không hề nhận ra sai lầm của mình. Bà chất vấn con trai: "Mẹ đã làm tất cả vì con. Mẹ đã sống vì con. Con mà cưới con bé kia còn bất hạnh hơn. Sao con có thể làm thế với mẹ? Sao con có thể làm mẹ xấu hổ thế này? Con là cuộc đời của mẹ mà".

Vai diễn khó quên

Thời lượng lên sóng không nhiều, bà Park thực sự để lại ấn tượng khó quên theo cách tiêu cực. Dáng vẻ cay nghiệt, trịch thượng của nhân vật này khiến người xem chán ghét, thậm chí “sôi máu”. Chỉ trích là thế, khán giả buộc phải thừa nhận kiểu nhân vật này không hiếm ngoài đời thực, đặc biệt tại các quốc gia phương Đông như Hàn Quốc.

Bà Park là đại diện tiêu biểu cho kiểu phụ nữ bị xã hội nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ đồng hóa. Không chỉ bà Park, nhiều nhân vật khác trong phim cũng thể hiện rõ điều này. Anh họ của Ae Sun bất tài, bài bạc nhưng vẫn được coi trọng hơn nữ chính học giỏi vì là cháu đích tôn, sau này lo hương hỏa cho gia đình. Đối với bà Park, Geum Myeong dù xuất sắc đến đâu cũng chỉ là phụ nữ, chăm lo gia đình vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Bên cạnh đó, dù sống tại thành phố phát triển như Seoul, bà Park có tư duy bó hẹp trong 4 bức tường nhà. Bà không có công việc hay cuộc sống riêng, xem chăm sóc chồng, con là sự nghiệp cả đời.

Do đặt quá nhiều tâm huyết và kỳ vọng, bà xem Yeong Beom như vật sở hữu, "kiệt tác" của đời mình. Việc đứa con trai ngoan ngoãn bỗng một ngày chống đối mình vì một đứa con gái xa lạ khiến bà phát điên.

Bên cạnh đó, tư tưởng phân biệt giàu nghèo và phân biệt vùng miền càng khiến Geum Myeong trong mắt bà càng thêm thấp kém. Tuy nhiên, đây chỉ là yếu tố phụ bởi sau này khi Yeong Beom kết hôn với cô gái đáp ứng được các yêu cầu, bà Park cũng không hài lòng, kéo theo mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu căng thẳng.

Để có được một nhân vật đáng ghét như vậy, công lớn thuộc về nữ diễn viên Kang Myung Joo. Bà lột tả rõ nét hình ảnh người phụ nữ tự cho mình là hơn người, có phẩm giá, nhưng thực tế lại cay nghiệt và nông cạn. Cuối tập 11, bà Park từ cao ngạo chuyển sang dáng vẻ già nua, đờ đẫn khiến người xem hả hê nhưng cũng thấy thương hại.

Ít ai biết, Kang Myung Joo tham gia When Life Gives You Tangerines khi đang chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Đây cũng là vai diễn cuối cùng của bà trên truyền hình.

Sau thời gian dài mắc bạo bệnh, Kang Myung Joo qua đời ở tuổi 54 vào ngày 27/2, chỉ một tuần trước khi phim lên sóng.

Trên mạng xã hội, con gái bà, nữ diễn viên Park Se Young, chia sẻ: "Mẹ tôi đã rời xa chúng tôi vào chiều hôm qua. Chúng tôi sẽ rất cảm kích nếu các bạn có thể nhớ tới sân khấu mà bà yêu thích và những khoảnh khắc bà tỏa sáng".

Kang Myung Joo bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 1992 trên sâu khấu kịch. Bà được nhớ đến với nhiều vở kịch như Hamlet, Coriolanus, Whether Human or God, Blood and Seed, 20th Century Blues...

Bà cũng để lại dấu ấn trên truyền hình thông qua các bộ phim Extraordinary Attorney Woo, Shooting Stars... Vai diễn trong When Life Gives You Tangerines có lẽ là một trong những màn hóa thân đáng nhớ nhất sự nghiệp Kang Myung Joo.