Ông Trump nổi giận

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc bức chân dung của ông tại tòa nhà nghị viện bang Colorado bị cố ý vẽ sai đến mức không thể nhận ra.

Ngày 23/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng lên nền tảng mạng xã hội Truth Social ảnh chụp bức tranh chân dung ông, kèm theo những dòng trạng thái đầy bức xúc.

Trong bài đăng, ông Trump cho biết bức tranh chân dung vẽ ông khi đang trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ đầu tiên (2017-2021), được treo tại Colorado State Capitol, tòa nhà nghị viện bang Colorado (Mỹ). Điều khiến ông chủ Nhà Trắng tức giận là người trong tranh không giống ông.

“Không ai thích một bức tranh xấu về mình, nhưng bức tranh tại tòa nhà nghị viện ở Colorado, do thống đốc bang treo lên cùng với tất cả tranh tổng thống khác, cố tình làm sai lệch đến mức ngay cả tôi chưa từng thấy trước đây. Họa sĩ cũng vẽ Tổng thống Obama và ông ấy trông thật tuyệt, nhưng đến lượt tôi lại thực sự tệ nhất. Bà ấy hẳn đã mất đi tài năng khi già đi. Trong mọi trường hợp, tôi thà không có bức tranh nào còn hơn có bức tranh này”, ông Trump viết.

Theo nhà lãnh đạo xứ cờ hoa, không chỉ ông mà nhiều người ở Colorado tức giận về điều đó. Họ thậm chí gọi điện và viết thư phản ánh.

Cuối bài đăng, ông Trump yêu cầu Thống đốc bang Colorado Jared Polis gỡ bức tranh xuống, còn không quên châm chọc: “Jared nên xấu hổ về bản thân mình!”.

Theo The New York Post, bức tranh sơn dầu do nữ họa sĩ Sarah Boardman, đến từ thành phố Colorado Springs (Colorado), vẽ vào năm 2019. Người đặt hàng bức tranh cho bà Boardman là cựu Chủ tịch Thượng viện Colorado Kevin Grantham, thành viên đảng Cộng hòa, sau khi kêu gọi quyên góp được hơn 11.000 USD. Sau khi hoàn thành nó được treo tại sảnh tròn tầng ba của Colorado State Capitol.

Vào thời điểm đó, bà Boardman chia sẻ với tờ Denver Post điều quan trọng đối với bà là cả ông Trump và Obama đều có vẻ phi chính trị trong tranh, bởi phòng trưng bày tranh các đời tổng thống là về lịch sử nước Mỹ, chứ không tập trung riêng vào vị lãnh đạo nào.

Bà Boardman chưa bình luận về lời chê bai của ông Trump. Trong khi đó, Thống đốc Polis dường như không quan tâm đến thái độ giận dữ từ cấp trên.

“Thống đốc Polis rất ngạc nhiên khi biết Tổng thống Mỹ là người yêu thích Colorado State Capitol và các tác phẩm nghệ thuật của tòa nhà này. Colorado State Capitol được hoàn thành vào năm 1901, được lát bằng đá Rose Onyx và đá cẩm thạch White Yule khai thác ở Colorado, có chân dung các cựu tổng thống và thống đốc. Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của tổng thống và mọi người đối với tòa nhà nghị viện của chúng tôi. Chúng tôi luôn tìm kiếm mọi cơ hội để cải thiện trải nghiệm của du khách”, người phát ngôn của Thống đốc bang Colorado bình luận trên 9 News.

Theo thông tin cập nhật ngày 24/3, các nghị sĩ Dân chủ Hạ viện bang Colorado cho biết bức tranh về ông Trump sẽ được gỡ xuống theo yêu cầu của các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa tại tiểu bang.

“Nếu đảng Cộng hòa muốn dành thời gian và tiền bạc để quyết định đặt bức chân dung nào của ông Trump được treo tại tòa nhà nghị viện bang, thì tùy họ”, AP dẫn lời đại diện đảng Dân chủ.