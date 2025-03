Hà Anh Tuấn, Đen Vâu hát ở đảo Khê Cốc

TPO - Dự án "Trái tim di sản" dự kiến diễn ra vào tháng 5 tại quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình. Đây là sự kiện đánh dấu cột mốc 11 năm nơi đây được UNESCO công nhận là di sản kép về thiên nhiên, văn hóa thế giới, di sản hỗn hợp đầu tiên ở Việt Nam. "Trái tim di sản" có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Đen Vâu, Hà Anh Tuấn...

Lễ hội âm nhạc ở đảo Khê Cốc

Chiều 25/3, Hà Anh Tuấn, Đen (Đen Vâu), Vũ Cát Tường, Phan Mạnh Quỳnh, Hoàng Dũng tham dự sự kiện giới thiệu dự án Trái tim di sản - dự kiến diễn ra vào tháng 5 tại quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình. Sự kiện đánh dấu cột mốc 11 năm nơi đây được UNESCO công nhận là di sản kép về thiên nhiên, văn hóa thế giới, di sản hỗn hợp đầu tiên ở Việt Nam.

Một trong những hoạt động chính của dự án là Lễ hội âm nhạc Tràng An - Ninh Bình Forestival (ngày 31/5). Ban tổ chức tiết lộ sân khấu âm nhạc được dàn dựng dựa trên địa hình đặc trưng khu vực đảo Khê Cốc, thuộc khu du lịch sinh thái Tràng An, Ninh Bình. Lễ hội âm nhạc Tràng An - Ninh Bình quy tụ dàn nghệ sĩ như Hà Anh Tuấn, Đen, Vũ, Vũ Cát Tường, Phan Mạnh Quỳnh, tlinh...

Sau hai concert ở TPHCM vào tháng 3, Hà Anh Tuấn nói sức khỏe cạn kiệt nhưng vẫn hào hứng chuẩn bị cho đêm nhạc ở Ninh Bình.

"Sứ mệnh lớn nhất của âm nhạc là mang con người đến với nhau. Forestival 2025 sẽ là nơi để nghệ sĩ chơi với âm nhạc. Và từ đây về sau khi chúng tôi có niềm vui mới trong âm nhạc, chúng tôi sẽ xem lễ hội âm nhạc tại Tràng An, Ninh Bình là nơi thỏa sức sáng tạo không giới hạn. Tôi chưa biết mình sẽ hát gì, hay hát với ai. Tôi sẵn sàng hát với tất cả, hát từ đầu đến cuối", Hà Anh Tuấn nói.

Tại sự kiện giới thiệu dự án Trái tim di sản, rapper Đen Vâu nhớ lại thời làm việc trong ngành du lịch, người thân của anh cũng đang làm du lịch ở Hạ Long.

"Tôi tin rằng những người làm du lịch đều hiểu rõ giá trị của từng vị khách. Những địa phương khác có thể nhân rộng mô hình lễ hội âm nhạc để những di sản của đất nước Việt Nam sẽ có những đêm nhạc như vậy. Mọi người sẽ được hòa mình vào thiên nhiên, con người, trải nghiệm ẩm thực, văn hóa và trải nghiệm tình yêu thương đất nước", Đen Vâu nói.

1.000 khán giả trồng rừng cùng nghệ sĩ

Lợi nhuận từ việc bán vé của Lễ hội âm nhạc Tràng An - Ninh Bình trích ủng hộ các tổ chức và dự án bảo tồn thiên nhiên - văn hóa - di sản trong cả nước. Sự kiện cam kết đáp ứng những tiêu chí cao nhất về tính bền vững như sử dụng nguồn năng lượng thân thiện với môi trường, tối ưu hóa giao thông xanh...

Dự kiến, 1.000 khán giả đầu tiên của đêm nhạc và một số nghệ sĩ sẽ tham gia hoạt động trồng rừng tại Vườn Quốc gia Cúc Phương.

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình hướng đến mục đích đưa dự án Trái tim di sản trở thành chuỗi sự kiện văn hóa - nghệ thuật nổi bật, góp phần quảng bá vẻ đẹp và giá trị của di sản Tràng An đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Ngoài lễ hội âm nhạc, từ 24 đến 31/5, khán giả có thể tham dự Tuần lễ sáng tạo với sự góp mặt của những nghệ nhân lành nghề. Họ sáng tạo nên những tác phẩm mang dấu ấn độc đáo, dành riêng cho Tràng An, Ninh Bình. Toàn bộ tác phẩm của nghệ nhân được sắp đặt tại đảo Khê Cốc.