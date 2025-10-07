Sân golf Thiên Đường Legend Valley Country Club: Lựa chọn và tầm nhìn dài hạn cho Tiền Phong Golf Championship

TPO - Ông Mark Reeves - Phó Tổng giám đốc phụ trách Phát triển kinh doanh Golf và Khách sạn, Tập đoàn BRG, chia sẻ về những lý do quan trọng khiến BRG Golf quyết định chọn Sân golf Thiên Đường Legend Valley Country Club trở thành địa điểm đăng cai mới của Tiền Phong Golf Championship 2025.

Ông Mark Reeves, Phó Tổng giám đốc phụ trách Phát triển kinh doanh Golf và Khách sạn, Tập đoàn BRG.

Kể từ khi ra đời năm 2017, Tiền Phong Golf Championship đã trở thành một trong những giải đấu golf uy tín và giàu ý nghĩa nhân văn bậc nhất tại Việt Nam. Năm 2025, giải đấu bước sang mùa thứ 9, đánh dấu chặng đường mới khi lần đầu tiên được tổ chức tại Sân golf Thiên Đường Legend Valley Country Club (Ninh Bình) - một trong những sân golf được xem là đẹp và thách thức nhất khu vực phía Bắc.

Chia sẻ với Tiền Phong, ông Mark Reeves - Phó Tổng giám đốc phụ trách Phát triển kinh doanh Golf và Khách sạn, Tập đoàn BRG đã lý giải chi tiết về lý do BRG Golf lựa chọn Sân golf Thiên Đường Legend Valley Country Club làm địa điểm đăng cai Tiền Phong Golf Championship 2025, cũng như tầm nhìn của tập đoàn trong việc đồng hành cùng Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Sự lựa chọn mang tính chiến lược

“Chúng tôi lựa chọn Sân golf Thiên Đường Legend Valley Country Club không chỉ vì đây là một sân golf tuyệt đẹp, mà còn bởi nơi này hội tụ đầy đủ những yếu tố để tạo nên một giải đấu đẳng cấp, giàu cảm xúc và mang giá trị lan tỏa", ông Mark Reeves khẳng định.

Theo ông Reeves, Sân golf Thiên Đường Legend Valley Country Club là một trong những dự án trọng điểm mới nhất của BRG Golf, được thiết kế bởi Nicklaus Design - công ty thiết kế sân golf danh tiếng toàn cầu do huyền thoại Jack Nicklaus sáng lập.

Sân gồm 36 hố golf đạt chuẩn quốc tế, trong đó 18 hố đã đi vào hoạt động, mang đến trải nghiệm đầy thử thách nhưng cũng cực kỳ thú vị cho người chơi ở mọi trình độ.

“Chúng tôi muốn Tiền Phong Golf Championship 2025 diễn ra tại một địa điểm không chỉ có tiêu chuẩn chuyên môn cao mà còn sở hữu cảnh quan độc đáo. Ở Sân golf Thiên Đường Legend Valley Country Club, người chơi có thể cảm nhận sự hòa quyện giữa thách thức thể thao và vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của Ninh Bình, nơi được ví như ‘Vịnh Hạ Long trên cạn'", ông Reeves chia sẻ thêm.

Một trong những lý do quan trọng khiến BRG Golf quyết định chọn Sân golf Thiên Đường Legend Valley Country Club là sự đồng bộ về hạ tầng và tiện ích dịch vụ.

Nằm giữa trung tâm khu phức hợp, hệ thống khách sạn Legend Valley với hơn 200 phòng nghỉ chuẩn 5 sao được xây dựng theo phong cách hiện đại, sang trọng, có thể đáp ứng nhu cầu lưu trú của vận động viên, khách mời và ban tổ chức trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Ngoài ra, hệ thống nhà hàng, khu ẩm thực, trung tâm hội nghị, khu spa và dịch vụ giải trí cao cấp cũng sẵn sàng phục vụ, đảm bảo mang lại trải nghiệm trọn vẹn và thuận tiện nhất cho mọi khách tham dự.

“Một giải đấu như Tiền Phong Golf Championship không chỉ cần sân golf chất lượng, mà còn phải có cơ sở hạ tầng đồng bộ, phục vụ hàng trăm khách mời trong nước và quốc tế. Sân golf Thiên Đường Legend Valley Country Club đáp ứng hoàn hảo cả hai yếu tố đó", ông Reeves nhấn mạnh.

Không chỉ là một điểm đến thể thao, Sân golf Thiên Đường Legend Valley Country Club còn nằm trong vùng lõi du lịch Ninh Bình, nơi hội tụ nhiều danh thắng nổi tiếng như Tràng An, Tam Cốc - Bích Động hay chùa Bái Đính.

Theo ông Reeves, đây là lợi thế lớn khi kết hợp thể thao và du lịch trải nghiệm, góp phần quảng bá hình ảnh của Ninh Bình cũng như của Việt Nam ra quốc tế: "Vị trí đắc địa của Sân golf Thiên Đường Legend Valley Country Club tại Ninh Bình, một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam, góp phần nâng cao giá trị và sức hút cho giải đấu, đồng thời khẳng định cam kết phát triển du lịch thể thao và du lịch xanh bền vững tại khu vực này".

"Khi các golfer, nhà tài trợ hay khách mời đến với Tiền Phong Golf Championship, họ không chỉ tham dự một giải đấu, mà còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp văn hóa - thiên nhiên của Ninh Bình. Đó chính là điều khiến giải đấu năm nay đặc biệt hơn bao giờ hết", ông nói.

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp từ một giải đấu

Giải Tiền Phong Golf Championship 2025 - Vì tài năng trẻ Việt Nam được tổ chức nhân dịp 72 năm ngày thành lập báo Tiền Phong (16/11/1953 – 16/11/2025), đồng thời hướng tới mục tiêu gây quỹ cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam - tổ chức đã hơn 30 năm đồng hành cùng thanh thiếu niên tài năng trong các lĩnh vực học tập, thể thao, nghiên cứu khoa học, văn hóa - nghệ thuật.

“BRG Golf đánh giá rất cao ý nghĩa nhân văn của giải đấu. Gây quỹ cho tài năng trẻ không chỉ là việc hỗ trợ vật chất, mà còn là cách gieo niềm tin, động lực cho thế hệ kế cận. Chúng tôi coi việc đồng hành cùng Tiền Phong Golf Championship là một trách nhiệm và niềm tự hào", ông Reeves khẳng định.

Với BRG Golf, phát triển thể thao, đặc biệt là golf, không chỉ là hoạt động kinh doanh mà còn là cam kết dài hạn trong việc ươm mầm tài năng, xây dựng hình ảnh thể thao Việt Nam chuyên nghiệp và bền vững.

Thông qua việc hợp tác với các tổ chức uy tín như báo Tiền Phong và Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, BRG mong muốn tạo thêm nhiều cơ hội cho các vận động viên trẻ được cọ xát, học hỏi và phát triển trong môi trường chuẩn quốc tế.

Phó Tổng giám đốc phụ trách Phát triển kinh doanh Golf và Khách sạn, Tập đoàn BRG tin tưởng rằng, Tiền Phong Golf Championship 2025 tại Sân golf Thiên Đường Legend Valley Country Club sẽ không chỉ là một giải đấu thể thao đẳng cấp, mà còn là nơi lan tỏa tinh thần nhân văn, kết nối cộng đồng doanh nghiệp, truyền thông và người yêu golf trên khắp cả nước vì một mục tiêu chung, vì tương lai của tài năng trẻ Việt Nam.