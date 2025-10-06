Nhà Vô địch Golf Quốc gia Nguyễn Tuấn Anh trở lại đầy khí thế tại Vietnam Masters 2025

TPO - Sau khi chưa thể vượt qua nhát cắt ở mùa giải 2024, Nguyễn Tuấn Anh trở lại Vietnam Masters năm nay với phong độ chói sáng và chuỗi danh hiệu ấn tượng trong nước lẫn quốc tế, hứa hẹn mang đến một màn trình diễn bứt phá tại giải đấu đỉnh cao của golf chuyên nghiệp Việt Nam.

Ở mùa giải 2024, khi Vietnam Masters lần đầu tiên đồng tổ chức trên hệ thống Asian Development Tour (ADT), Tuấn Anh chưa thể vượt qua nhát cắt.

Nhưng chỉ sau một năm, golfer trẻ này đã có bước tiến vượt bậc, khẳng định vị thế hàng đầu của golf Việt Nam với chuỗi thành tích đáng nể: vô địch VGA Junior Tour 3rd Leg, Faldo Series Asia Grand Final, Vietnam Junior Open, Vô địch Golf Quốc Gia; giành danh hiệu Best Amateur tại All Thailand Golf Tour, và chức vô địch Thailand Amateur Open 2025 - chiến thắng giúp anh gây tiếng vang lớn trên bản đồ golf khu vực.

Cùng với Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Trọng Hoàng - nhà Vô địch Nghiệp dư Nam Quốc gia 2025 (Vietnam Amateur Open) cũng góp mặt tại giải năm nay. Chiến thắng tại VAO 2025 không chỉ khẳng định tài năng của Trọng Hoàng mà còn giúp anh giành tấm vé danh giá dự SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm.

Ở nhóm golfer chuyên nghiệp Việt Nam, những cái tên quen thuộc như Nguyễn Nhất Long, Tăng Nhơn Phú và Doãn Văn Định tiếp tục là niềm hy vọng. Họ sẽ cạnh tranh cùng dàn golfer quốc tế giàu kinh nghiệm của VGA Tour như Park Sang Ho (Á quân Vietnam Masters 2019), Joel Troy và Brian Jung, hứa hẹn tạo nên một giải đấu kịch tính và chất lượng.

Năm ngoái, chỉ có 4 trong 34 golfer Việt Nam gồmNguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Nhất Long và Nguyễn Tuấn Kiệt vượt qua vòng cắt loại, cho thấy độ khó và tính cạnh tranh khốc liệt của ADT.

Tuy nhiên, với lực lượng đông đảo, trẻ trung và được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, giới chuyên môn kỳ vọng mùa giải 2025 sẽ chứng kiến bước tiến mạnh mẽ của golf Việt, thậm chí có thể lọt vào nhóm tranh chấp ngôi vô địch.

Vietnam Masters 2025 diễn ra từ ngày 8-10/10 tại Royal Long An Golf & Country Club, quy tụ 138 golfer tranh tài, trong đó có 38 đại diện Việt Nam. Giải đấu thuộc hệ thống Asian Development Tour (ADT) sở hữu quỹ thưởng hấp dẫn 90.000 USD.